Amici, Wax: “Ho litigato con Maria, vi svelo cos’è accaduto davvero”

Non si può negare come uno degli elementi di interesse della passata edizione di Amici sia stato il rapporto tra Maria De Filippi e l’ex concorrente Wax. La conduttrice del talent show di Mediaset, d’altronde, aveva rivelato come tra i due ci fosse stato un litigio durante il provino, senza però mai approfondirne il motivo. In una recente intervista, Wax ha voluto svelare qualche retroscena in più sulla vicenda.

La presentazione di Wax e il Capodanno – gate: la lite non raccontata

Maria De Filippi, già quando si trovò a presentare Wax, rivelò di aver litigato con lui durante il suo provino. Dopo la vicenda del Capodanno – gate, inoltre, ritornò sulla questione: “Abbiamo avuto una lite e tu sei anche stato quello con cui me la sono presa di più per capodanno“. Allora, però, non era ancora stato spiegato agli spettatori quali fossero i motivi che avevano spinto i due alla lite. Il tutto rimaneva ancora avvolto dal mistero.

Poco prima della finale, Wax raccontò un curioso retroscena sulla sua vita precedente alla partecipazione ad Amici. L’ex concorrente, infatti, faceva l’imbianchino e non aveva alcun tipo di certezza, specialmente dopo aver fatto il provino ed aver litigato con Maria. Una lite, quella tra i due, più volte tirata in ballo durante la passata edizione di Amici, ma che per lungo tempo non ha trovato risposte sul perché ci fosse stata.

Wax e il motivo del litigio con la De Filippi

Solo dopo diverso tempo, a quasi un mese dalla fine del talent show, Wax ha raccontato, in un’intervista a Diva e Donna, il motivo che portò alla fatidica discussione. “Sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione” ha confessato l’ex concorrente di Amici. Maria, stando a quando riportato nella suddetta intervista, si sarebbe risentita davanti ad un simile comportamento: “Poi però siamo andati avanti” ha concluso Wax.

Un comportamento arrogante, durante i provini, sembrerebbe esser stato l’incidente scatenante del tanto citato litigio tra Maria De Filippi e Wax. I due, stando a quanto riportato il concorrente, avrebbero messo presto una pietra sopra sulla vicenda, sebbene sia stata richiamata in più occasioni durante il talent. Ad oggi, sembrerebbe tutto risolto tra i due, nonostante quel litigio iniziale. Non è dato sapere se Maria tornerà sulla vicenda, magari raccontando la sua versione dei fatti.