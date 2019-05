Semifinale Amici, Vincenzo in lacrime con Alberto: “Mi dispiace, non è facile”

Vincenzo Di Primo scoppia in lacrime, grandi emozioni prima della semifinale di Amici 2019

La semifinale di Amici è alle porte e nel day time si sta dedicando parecchia attenzione alla storia dei singoli concorrenti; ricordiamo che sono riusciti a raggiungere il traguardo i due ballerini Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit, e i tre cantanti Giordana Angi, Tish e Alberto Urso. Oggi il day time ha avuto come protagonista proprio quest’ultimo che ha raccontato nuovamente la sua storia e i tanti sacrifici che hanno fatto i genitori per farlo studiare; Vincenzo è scoppiato in lacrime perché visibilmente demoralizzato non solo per via della crescente attenzione che Rafael sta avendo ma anche per i ricordi che ha condiviso con Alberto Urso, anche lui quest’oggi protagonista di un day time molto sofferto ma bellissimo.

Semifinale Amici, la storia di Vincenzo emoziona il pubblico: “Non è stato facile!”

Se il cantante lirico si è emozionato per una persona scomparsa che gli ha dato tanto nel corso della vita, Vincenzo ha cercato di trattenere le lacrime quando ha parlato dei muri che ha eretto per proteggersi dagli attacchi esterni e per superare le difficoltà incontrate lungo il cammino: “In queste due ultime puntate – ecco alcune delle sue parole – è come se fosse un po’ scontato perché aspettano la vittoria di Rafael, e questo mi fa arrabbiare! Non vedo il motivo! Un po’ mi dispiace perché sto continuando a lavorare tanto come ho fatto da quattro mesi a questa parte. Farmi scivolare le cose quando sono importanti non è facile. La paura che ho l’ho sempre avuta, anche se sembro forte: è solo un muro che creo, però sono tutt’altro! Uno dei miei obiettivi nella vita è dare indietro quello che mi hanno dato! Sogno di dare ai miei genitori un cambiamento nella loro vita senza paure e insicurezze. Mi hanno dato troppo, voglio dirgli un ‘grazie’ che mi viene dal cuore”.

Le ultime news sui concorrenti di Amici di Maria De Filippi

La storia di Vincenzo è molto toccante, come del resto lo sono state quelle che Amici di Maria De Filippi ha voluto condividere con noi nel corso degli anni. Domani senz’altro vedremo quelle di Giordana, di Tish e di Rafael perché oggi abbiamo assistito anche al racconto di Alberto: saranno dei momenti emozionanti, che rivedremo senza dubbio anche sabato in puntata e che vi consigliamo di non perdere.