Amici-Verissimo, anticipazioni 2° puntata: ex allievi, duetti, sfida

Si è conclusa la registrazione della seconda puntata di This is me, ossia lo speciale Amici-Verissimo voluto da Pier Silvio Berlusconi e condotto da Silvia Toffanin. Trattasi di una novità assoluta nel palinsesto di Canale 5. Sarà trasmesso in prime time dal 23 novembre. Il fine è quello di omaggiare i protagonisti che negli anni hanno frequentato la scuola di Amici. A dirigere il ‘traffico’ in studio è appunto la Toffanin e non Maria De Filippi.

Anticipazioni This is Me, speciale Amici-Verissimo: carrellata di ospiti

Carrellate di ex volti di Amici in studio, come rivelato dalle anticipazioni fornite in esclusiva da SuperGuidaTv. Si vedranno Annalisa, Ambeta Toromani, Alessandra Amoroso, Andreas Muller, Veronica Peparini, Tedua e Fiorella Mannoia. E ancora, ecco Holden, Sarah, LDA, Vincenzo Durevole.

Si è cominciato con l’entrata in studio di Mattia, Alessandro ed Elodie. Breve pausa e poi ecco apparire Giulia Pauselli, Sebastian, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti. Gli ospiti ricevuti sono stati Il Volo, Pio e Amedeo, Mew, Gigi D’Alessio, Rkomi, Marcello Sacchetta, Noemi, i Pooh, Geppi Cucciari e i professori di Amici 24.

This is me, 2° puntata: spoiler

Di seguito le tappe di quel che è accaduto in studio: