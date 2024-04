Amici, uno scherzo genera caos: Marisol gelosa, Holden sorprende

A seguito di una serie di puntate incentrate sui drammi di Gaia e la sua relazione con Mida, nei daytime di Amici si sta respirando un po’ più di spensieratezza. Gli scherzi tra allievi sono un must del talent show e, anche quest’anno, non potevano mancare. Dopo essere stati “ingannati” dalle ragazze, ora è stato il turno dei ragazzi di fare uno scherzo alle loro compagne. Mida, Petit, Holden e Dustin sono stati convocati in sala prove per fare una lezione insieme ad una ragazza. Da lì, hanno iniziato a parlare male (per finta) delle allieve del programma, alle quali è stata poi mostrata la scena in un video.

Le ragazze in Casetta non hanno reagito nel migliore dei modi. In particolare, Marisol non ha preso per niente bene le parole di Petit, con il quale ha una relazione da diversi mesi. Sentendo il suo fidanzato complimentarsi con questa misteriosa ragazza, dicendole che se fosse entrata nella Scuola avrebbe sicuramente spiccato tra le sue compagne, la ballerina è rimasta scioccata e ha lasciato il salone arrabbiata. Marisol non poteva credere alle parole del cantante e non è riuscita a contenere la sua gelosia.

Nei giorni scorsi i ragazzi hanno pianificato la "vendetta" per uno scherzo subito dalle ragazze e hanno chiesto l'aiuto della produzione… #Amici23 pic.twitter.com/08bkZCD2oK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 18, 2024

Dopodiché, i ragazzi sono andati avanti criticando Lil Jolie per la sua irascibilità, Sarah per la sua vanità e Martina per la sua logorrea. Colui che ha stupito maggiormente nella sua recitazione è stato Holden. Il cantante, solitamente molto timido e riservato, si è messo in gioco partecipando attivamente allo scherzo con tanto di battute molto pungenti. “Non c’è andata benissimo quest’anno, posso dì?”, ha detto il cantautore. “Solo da lontano possono sembrare carine”, ha poi aggiunto rispondendo alla ragazza in sala prove che cercava di difendere le allieve. Una vera e propria prova di recitazione, che ha stupito i suoi stessi fan.

“Se ci fossi tu sarebbe stato meglio. Pensa se fosse entrata una così”, ha poi rincarato la dose Mida. Al che, è rientrata Marisol in salotto che ha continuato a guardare il video, dove ha sentito Petit e Mida accusarla di essere troppo appiccicosa. La ballerina della squadra di Alessandra Celentano è scoppiata in lacrime e ha preso la fuga di nuovo, con Petit che le è corso dietro. “Petit vai via, non mi fiderò mai più di te. Sei un grandissimo pezzo di m*rda. E Mida, chi ca**o sei te?”, ha esclamato Marisol.

La situazione era veramente sfuggita di mano e, preoccupato, Mida è corso a chiedere alla produzione di poter svelare lo scherzo. Alla fine, le ragazze hanno scoperto di essere state prese in giro e sono scoppiate a ridere. L’unica rimasta visibilmente agitata è stata Marisol, alla quale sembra che questo genere di scherzi non piacciano proprio.