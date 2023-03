By

Si è affermata nel mondo come una grande ballerina: dopo il matrimonio e il primo figlio diventa mamma bis

Un’ex allieva della Scuola di Amici di Maria De Filippi è incinta del suo secondo figlio. Si tratta di Francesca Dugarte. Chi segue ormai da tanti anni il talent show di Canale 5 di sicuro ricorderà la ballerina arrivata al Serale e poi anche in finale. Ancora oggi nel programma viene citata per il suo talento. Ha preso parte all’undicesima edizione del programma e subito dopo ha spiccato il volo, realizzando il suo sogno di diventare una ballerina professionista. Grazie alla notorietà acquisita sul piccolo schermo, Francesca è approdata negli Stati Uniti ed è entrata a far parte di una prestigiosa compagnia di ballo, la Washington Ballet.

Negli Stati Uniti, la Dugarte ha iniziato ufficialmente la sua carriera da ballerina e ha dimostrato la sua bravura lavorando nei teatri più conosciuti. Infatti, Francesca si è affermata nel mondo come una grande ballerina, dettaglio che la rende una degli allievi rimasti nella storia del talent di Maria De Filippi. Nella compagnia Ballet Met ha incontrato Jonathan Jordan, con cui è convolata a nozze nel 2019. Dopo il matrimonio, la Dugarte è diventata mamma del suo primo figlio, il piccolo Alexander, nato a marzo del 2020.

Dopo la nascita del primo figlio, l’ex allieva di Amici ha dovuto affrontare un duro momento. A ottobre del 2022, la stessa Francesca ha rivelato al pubblico che la segue su Instagram di aver perso un figlio. Un aborto che ha, inevitabilmente, creato molto dolore nella loro famiglia. La Dugarte e suo marito Jonathan non hanno comunque perso le speranze e nelle scorse ore è arrivato il lieto annuncio.

Con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram, la ballerina ha condiviso una foto del suo primo figlio per dare la bellissima notizia: “Baby Jordan 2 in arrivo. Settembre 2023. Alexander è così emozionato di essere un fratello maggiore. Siamo entusiasti”. Francesca Dugarte si prepara, dunque, ad accogliere il suo secondo figlio, che nascerà a settembre di quest’anno.

Sarà lei a rivelare ulteriori informazioni su questa seconda gravidanza, parlando con il pubblico che la segue con passione. Intanto, sono tantissimi coloro che in queste ore si stanno congratulando con la ballerina che ha conquistato il mondo con la sua danza. Tra questi c’è anche un’altra ex allieva del talent show di Canale 5, ovvero Giulia Pauselli, che è diventata mamma per la prima volta nel 2022: “Auguri Franci”.