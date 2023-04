Amici, una fedelissima di Maria lascia: l’annuncio sofferto

Dopo tanti anni di stretta collaborazione, Giordana Angi ha deciso di dire per sempre addio alla produzione di Amici, la trasmissione dove era entrata nel 2018 in veste di concorrente, e quindi anche alla fidata Maria De Filippi. Nelle scorse ore, l’artista ha pubblicato sui social un sofferto post dove ha spiegato di aver deciso di dare alla sua carriera una decisa sferzata.

Di che tipo, almeno per il momento, non è dato sapere. Giordana Angi si è limitata nel suo messaggio social a rivelare che ha deciso di dividere la sua strada da quella della trasmissione dove ha avuto occasione di lavorare in questi anni così ricchi di emozioni e soddisfazioni personali. Ecco le parole dell’artista, per metà francese e per metà italiana, riportate anche dalla pagina Amici News:

“Ciao amici e 21co, sono i miei ultimi giorni con voi, siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre.”

Giordana Angi annuncia il ritiro dalla redazione di #Amici22 e dalla 21CO. pic.twitter.com/LEe9xJhtsz — AMICI NEWS (@amicii_news) April 12, 2023

L’artista romana si era occupata di recente anche della gestione di alcuni dei talenti del programma di Canale 5 che le ha a sua volta permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Subito dopo l’edizione 2019, dove era stata apprezzatissima tanto da arrivare in seconda posizione, Giordana aveva avuto l’occasione di partecipare allo show Amici Speciali, girato in piena pandemia all’interno di uno studio completamente vuoto.

Dopo aver registrato dei risultati al di sotto di quelli di molti dei suoi colleghi, la cantante è un po’ sparita nel dimenticatoio ma non ha mai smesso di lavorare. Al contrario, proprio lo scorso anno Maria De Filippi aveva messo in mano a Giordana la gestione della nuova casa discografica, la 21Co, che si sarebbe per l’appunto occupata di gestire alcuni dei talenti usciti dalla scuola di spettacolo di Mediaset.

La De Filippi aveva assegnato la 21Co oltre che a Giordana anche a Briga (a sua volta ex alunno di Amici) e a Emanuela Sempio, nota i più per essersi classificata seconda al Grande Fratello 2001. Insieme, il gruppo di lavoro aveva contribuito all’uscita del progetti discografici di alcuni fra i recenti talenti di Amici 21: sotto l’egida della 21Co erano infatti stati pubblicati Non siamo soli di Alex e Strangis di Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21.