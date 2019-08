Amici, Umberto Gaudino: flirt con nota ballerina professionista del talent?

Umberto Gaudino, il successo dopo Amici di Maria De Filippi

Umberto Gaudino è stato sicuramente uno dei ballerini più amati di Amici di Maria De Filippi, e basta dare un’occhiata alla sua pagina Instagram per capirlo: è piena di commenti positivi, le interazioni sono altissime e ogni contenuto non viene trascurato dai fan. Siamo sicuri che la sua carriera sarà tutta in ascesa perché nel talent show di Canale 5 ha dimostrato non solo di avere talento e capacità da vendere ma anche umiltà e determinazione, mettendosi in gioco in stili che non aveva mai provato sino ad allora. Ma veniamo a noi: chi è la ballerina professionista di Amici a cui si fa riferimento nel titolo?

Amici, Umberto Gaudino e Francesca Tocca sono stati insieme?

Si tratta di Francesca Tocca che non ha certo bisogno di presentazioni: compagna di Raimondo Todaro, è infatti uno dei volti televisivi più noti della danza latino-americana e lavora ad Amici come professionista dal lontano 2015. A rispondere alla domanda di un follower è stata proprio lei: “C’è mai stato nulla tra te e Umberto?”, questo è quanto le è stato chiesto. “Sì – ecco la sua risposta –. Risate, tante risate”. Il post è stato ricondiviso da Umberto che ha commentato con un “Weppa” e tante risate per smentire chiaramente il pettegolezzo.

Umberto tra i ballerini professionisti di Amici nelle prossime stagioni

Ricordiamo che sia la Tocca sia Umberto torneranno ad Amici di Maria De Filippi come ballerini professionisti nelle prossime edizioni. Non sappiamo quali saranno i cambiamenti del talent show, ammesso che ve ne sia qualcuno di significativo, ma abbiamo come l’impressione che qualcosa accadrà, a partire dall’ingresso nella scuola di concorrenti esperti in generi nuovi ed eterogenei: è stato anche questo il successo di Alberto Urso, no? Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!