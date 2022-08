Amici, trovato nodulo alla gola a Aka7even: tour sospeso, come sta

Aka7even fermo ai box per problemi di salute. Il giovane cantante, sbocciato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha dovuto annullare le ultime date del suo tour in quanto impossibilitato a cantare. Sabato 20 agosto l’artista avrebbe dovuto esibirsi al Militello Summer Fest di Militello (CT), mentre domenica 21 agosto sarebbe dovuto salire sul palco allestito in Piazza Gepi Faranda a Rocca di Caprileone (ME): in entrambe gli appuntamenti il musicista non ci sarà. Lui stesso lo ha reso noto tramite i suoi profili social, spiegando i motivi del forfait e raccontando di essere alle prese con dei problemi di salute che hanno bisogno di cure e riposo

‘Aka’, nel comunicare al proprio pubblico lo stop, ha ringraziato tutti coloro che in queste ore si sono preoccupati per lui, rimarcando che fino ad ora il suo tour estivo è stato un successo, con ogni tappa andata sold out. Adesso, però, è tempo di fermarsi e prendersi una pausa, seppur forzata: la voce latita per via di un nodulo alle corde vocali. Dunque è impossibile proseguire, se non in playback, soluzione che l’ex allievo di Amici ha immediatamente scartato per il profondo rispetto che porta nei confronti dei suoi numerosi fan. Tutte le spiegazioni del caso le ha date attraverso una Story pubblicata sul suo profilo Instagram:

“Grazie per i vostri messaggi. Il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile. Ogni data sold out e ovunque in tantissimi. Però, ogni tanto, quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più, in seguito a un controllo, hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. L’alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete i live per me sono la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene, Luca”.

In una seconda Stoty Ig il musicista ha aggiunto che ora deve usare il meno possibile la voce, cercando di rimanere in silenzio per recuperare. Quindi altri ringraziamenti verso il suo pubblico:

“Non posso parlare, devo stare in silenzio per un po’ Volevo solo ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che state dimostrando nei miei confronti. Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile. Vi mando tanti abbracci, ho una serie TV da finire. Vi voglio bene”.

Aka7even: da Amici a Sanremo

Aka7even, al secolo Luca Marzano, è nato a Vico Equense (Napoli), il 23 ottobre 2000. Ha raggiunto la popolarità partecipando alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’artista ha poi ottenuto un disco di platino per il suo album di debutto eponimo, posizionatosi sul podio della classifica italiana, e varie altre certificazioni con i singoli Mi manchi, Loca e Perfetta così.

Ha inoltre ottenuto un MTV Europe Music Award e un Kids’ Choice Award. Nel 2022 Amadeus lo ha voluto tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Marzano si è presentato con il brano Perfetta così, classificandosi 13esimo.