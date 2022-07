Amici, Aka7even furioso: “Macchina spaccata, hanno rubato tutto”

Brutta disavventura per Aka7even. Il cantante di Loca, Luca Marzano (questo il suo nome vero), è stato derubato nelle scorse ore ed è lui stesso a raccontare la triste vicenda. Ebbene, i ladri avrebbero rubato tutte le valigie trovate all’interno dell’auto su cui stava viaggiando l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Infatti, inizia a raccontare quanto accaduto rivelando di essere stato costretto a fare ritorno a casa per prendere alcuni vestiti, in quanto quelli che aveva sistemato nelle valigie sono finiti nelle mani dei ladri. Aka7even appare, giustamente, furioso per la situazione che si è ritrovato a vivere.

“Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto”

Queste le prime parole del giovanissimo cantautore, che ora è molto concentrato sulla sua carriera musicale. Aka si è dovuto muovere in fretta, con il ritorno a casa per prendere altri vestiti visto che non ha più ritrovato le valigie in auto. Ad attenderlo c’era un aereo, che sarebbe partito a breve. Intanto, Luca mostra sul suo profilo ufficiale di Instagram alcuni scatti dell’auto con i vetri rotti. Mettendo da parte la sua corsa verso l’aeroporto, Aka7even ci tiene a ricordare a chi ha compiuto questo bruttissimo gesto che “il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti”.

Detto ciò, in modo ironico, ringrazia i ladri “per questa bella sorpresa” e precisa un dettaglio importantissimo: “I vestiti si ricomprano, la dignità no”. Proprio nei giorni scorsi, Chiara Ferragni lamentava le continue rapine e atti di violenza a Milano. Non si sa in quale zona d’Italia Luca si trovasse al momento del furto, ma a quanto pare le segnalazioni su questi brutti episodi aumentano.

Intanto, in questo periodo, Aka7even si sta godendo il successo delle sue hit, in particolare Toca lanciata con Guè Pequeno. Nei giorni scorsi, si è ritrovato sul palco di Battiti Live con la sua ex fiamma, Martina Miliddi. La loro storia d’amore ad Amici aveva appassionato moltissimi telespettatori. Ma in poco tempo la relazione è naufragata e lei è finita tra le braccia di un altro allievo, Raffaele Renda.

I due ex si sono rivisti a distanza durante le prove, quando la ballerina ha deciso di avvicinarsi per assistere comunque all’esibizione di Mi manchi. Non solo, in questi giorni sono anche finiti entrambi al centro dell’attenzione per via di una decisione di Martina. Quest’ultima ha dato in vendita un biglietto per il concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma.

In molti hanno iniziato a pensare che quello fosse proprio il biglietto ricevuto in regalo da Aka7even. In realtà, la stessa Miliddi ha poi messo le cose in chiaro, spiegando ai fan che non si trattava assolutamente del regalo del cantautore, bensì di una sua amica.