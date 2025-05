Amici, TrigNo legge il biglietto di Chiara e crolla: video, cosa c’è scritto

TrigNo, al secolo Pietro Bagnadentro, crolla in una valle di lacrime nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Lo ‘spietato’ meccanismo del talent show di Canale 5, nella scorsa puntata, lo ha fatto finire al ballottaggio con la fidanzata Chiara Bacci. La danzatrice ne è uscita sconfitta ed è stata costretta ad abbandonare il programma e, quindi, anche a separarsi temporaneamente dal giovane artista. Prima di andarsene, ha lasciato un bigliettino per l’amato. Quest’ultimo, appena lo ha letto, è stato sopraffatto dall’emozione e si è messo a piangere.

TrigNo travolto dalle emozioni, lacrime dopo aver letto il messaggio di Chiara Bacci

La ballerina ha lasciato il bigliettino sul letto di TrigNo. Poche parole ma molto dirette e profonde. “Ti amo tantissimo, grazie per avermi fatto ricredere nell’amore”, ha scritto Chiara. Un colpo al cuore per il cantante che è scoppiato in lacrime, venendo travolto dalla nostalgia e dalla mancanza della fidanzata. Per provare a far fronte all’urto emotivo è uscito in giardino a fare due passi e a prendere una boccata d’aria.

Dopo la puntata TRIGNO trova un messaggio di Chiara e… #Amici24 pic.twitter.com/oKokQgdWTA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 5, 2025

Fin dai primissimi giorni, TrigNo e Chiara hanno manifestato una attrazione reciproca. E infatti, hanno deciso di iniziare una love story. Tanti ‘alti’, ma anche alcuni ‘bassi’, tipici di una neonata relazione. Non sono mancate liti e discussioni di coppia, ma soprattutto non è mancata la passione e non sono mancati i sentimenti sinceri e profondi. Più il tempo passava e più i due si sono avvicinati e innamorati, rendendo il loro rapporto più solido fino a dirsi a vicenda di essersi migliorati grazie all’appoggio dell’altro.

Chiara Bacci, i ringraziamenti prima di lasciare Amici

Poco prima di lasciare la Casetta di Amici a causa dell’eliminazione, Chiara ha ribadito una volta di più la stima che nutre nei confronti di Pietro, sottolineando che lui la sempre fatta “sentire giusta e mai sbagliata”. “Mi ha dato tanto amore”, ha aggiunto la giovane ballerina. Poco prima aveva ringraziato calorosamente gli altri suoi compagni di viaggio e i suoi professori, in particolare la maestra Alessandra Celentano e il maestro Montesso, affermando che sono stati “veramente dei Maestri, con la M maiuscola”. Naturalmente ha anche ringraziato con trasporto Maria De Filippi