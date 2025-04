Amici, TrigNo e Chiara: non sfugge un like sospetto del cantante

Due dei protagonisti più amati dell’edizione di Amici di Maria De Filippi attualmente in corso sono TrigNo e Chiara Bacci. I due hanno iniziato una frequentazione all’interno della scuola, tuttavia a breve dovranno separarsi. Nell’ultima puntata andata in onda, difatti, il cantante e la ballerina sono finiti al ballottaggio l’uno contro l’altra e sabato prossimo si saprà chi dei due dovrà abbandonare definitivamente il programma. Intanto nelle ultime ore ai fan della coppia non è sfuggito un dettaglio sui social, ovvero un like da parte di TrigNo ad un post di un noto cantante in cui si vede proprio Chiara.

Spesso nella scuola di Amici di Maria De Filippi tra gli allievi vengono a crearsi rapporti speciali. Tra due dei protagonisti di quest’edizione è difatti nata una bellissima storia d’amore che sta facendo impazzire i fan del programma. Stiamo parlando nello specifico di TrigNo e Chiara Bacci. I due hanno iniziato una frequentazione, tuttavia a breve uno dei due dovrà abbandonare il programma. Il cantante e la ballerina sono difatti finiti entrambi al ballottaggio nell’ultima puntata, sfidandosi l’uno contro l’altra. In seguito al rifiuto da parte di Cristiano Malgioglio di scegliere fra i due, l’eliminazione è stata rimandata a sabato prossimo.

Intanto nelle ultime ore i fan della coppia hanno notato un dettaglio che sta facendo il giro del web. Nello specifico si tratta di un like messo da parte di TrigNo ad un post del rapper Marracash pubblicato nel 2020. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che nelle foto condivise si vede proprio Chiara Bacci. La ballerina, difatti, faceva parte all’epoca del corpo di ballo del cantante.

Di seguito il post pubblicato da Marracash in cui si nota il like di TrigNo:

Questo dettaglio ha mandato in visibilio i fan della coppia. Numerosi utenti stanno difatti ricondividendo il post sui social. Nello specifico molti hanno fatto notare la coincidenza che a distanza di alcuni anni i due abbiano avuto modo non solo di conoscersi ma anche di innamorarsi l’uno dell’altra. Non manca tuttavia chi ha supposto che il cantante e la ballerina potessero già conoscersi prima di entrare all’interno della scuola di Amici.