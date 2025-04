Amici 6^ puntata, colpo di scena: TrigNo e Chiara salvi, “pagliacciata”

La sesta puntata del Serale di Amici 24 ha avuto un finale spiazzante: il destino beffardo ha mandato al ballottaggio i due fidanzati Chiara Bacci e TrigNo, al secolo Pietro Bagnadentro. Nessuno dei due è stato eliminato in quanto Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare. La preferenza del paroliere sarebbe risultata decisiva in quanto Amadeus ed Elena D’Amario, a differenza di quanto riferito dalle anticipazioni trapelate nei giorni scorsi, hanno votato diversamente. Le preferenze dei giudici sono segrete, ma supporre che ‘Ama’ abbia optato per salvare TrigNo mentre la D’Amario per salvare Alessia è uno scenario ipotetico più che plausibile.

Amici 24, TrigNo e Chiara salvati

Fatto sta che Malgioglio non ha voluto pronunciarsi ed ha spiegato di essere in difficoltà e di non volersi prendere la responsabilità di spedire a casa uno dei due allievi. Così Maria De Filippi, una volta giunta in Casetta al termine della puntata, ha detto ai due fidanzati che non ci sarebbe stata alcuna eliminazione e che il loro destino sarà deciso la prossima settimana.

“Il voto di Malgioglio sarebbe stato determinante ma non vuole votare. Attualmente quindi rimanete tutti e due, almeno fino alla prossima settimana. Forse vi diranno che dovete riesibirvi, forse no. Si deciderà in questi giorni. Vi faccio sapere in settimana”, ha spiegato la conduttrice pavese ai due ragazzi che hanno accolto la notizia con felicità. Meno felice una parte di pubblico che si è riversata sui social protestando contro la decisione.

Secondo alcuni telespettatori si è verificata una “pagliacciata”. C’è chi ha poi sostenuto che tale decisione non è equa e corretta nei confronti degli allievi che si sono ritrovati al ballottaggio in precedenza, venendo esaminati ed eliminati. Hanno invece naturalmente esultato i fan della coppia.

Resta da capire che cosa accadrà la prossima settimana. Il ballottaggio è stato semplicemente posticipato di 7 giorni oppure verrà cancellato dando la possibilità sia a TrigNo sia a Chiara di continuare? Da segnalare che l’epilogo inaspettato ha anche smentito coloro che nelle scorse ore hanno raccontato di aver avuto segnalazioni in merito a una eliminazione certa della Bacci.