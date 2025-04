Amici, spoiler TrigNo e Chiara: ecco chi dei due è stato eliminato

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi 24 è prevista una sola eliminazione. La registrazione di quel che si vedrà in onda sabato 26 aprile in prime time su canale 5 si è svolta ieri e dalle anticipazioni trapelate è emerso che al ballottaggio finale si sono ritrovati il cantante TrigNo, al secolo Pietro Bagnadentro, e la danzatrice Chiara Bacci. Come di consueto i due allievi sono poi stati mandati in Casetta in attesa della comunicazione di Maria sull’eliminazione.

Lungo la mattinata di venerdì 25 aprile, l’esperto di gossip Amedeo Venza, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la testimonianza di una persona che ha sostenuto di essere stata presente tra il pubblico di Amici durante l’ultima registrazione. Tale gola profonda ha raccontato di aver visto salire sull’auto che porta via dalla trasmissione l’artista eliminato Chiara Bacci. Secondo tale spoiler, dunque, sarebbe stata la giovane danzatrice ad aver avuto la peggio al ballottaggio finale. TrigNo si sarebbe salvato. A sostenere che ad aver abbandonato il talent show sia stata la ballerina è anche il portale LolloMagazine.

Malgioglio ‘bloccato, Maria De Filippi risolve l’impasse

Sempre per quel che riguarda le dinamiche del ballottaggio finale, nelle anticipazioni date in esclusiva da Amici News e SuperguidaTv, è emerso che Cristiano Malgioglio è entrato in crisi e che non ha voluto votare quando si è trattato di decidere sull’eliminazione. Motivo? Non sarebbe stato in grado di scegliere chi far fuori dal gioco. L’impasse è stato risolto da Maria De Filippi che avrebbe confidato al giudice che i suoi colleghi, vale a dire Amadeus ed Elena D’Amario, avevano già espresso la loro preferenza, aggiungendo che entrambi avevano optato per il medesimo nome. Altrimenti detto, ‘Queen Mary’ ha riferito al paroliere che il suo voto sarebbe stato ininfluente.

Nella sesta puntata del Serale c’è stato anche un grande cambiamento nella dinamica del programma. Per via delle eliminazioni e delle rose risicate di allievi, c’è stata la fusione dei team ‘Petti-Letti’ e ‘Cucca-Lo’ che sono confluiti in una sola squadra. Dunque si è passati da tre schieramenti a due. A fronteggiare la ‘creatura’ emersa dalla fusione naturalmente sono rimasti gli agguerritissimi ‘Zerbi-Cele’.