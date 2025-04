Amici anticipazioni, eliminato: chi c’è al ballottaggio e niente voto per un giudice

Si è conclusa la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi la cui messa in onda è prevista in prime time su Canale Cinque sabato 26 aprile 2025. A raccontare cosa è accaduto in studio, con retroscena, anticipazioni e spoiler, è SuperguidaTv, in collaborazione con il profilo X Amici News. Ospiti musicale l’ex allievo Holden e Achille Lauro. Come trapelato nei giorni scorsi, le squadre non sono più tre ma due: c’è stata la ‘fusione’ del team ‘Petti-Letti’ con quello dei ‘Cucca Lo’. Ora i quattro prof fanno parte di un’unica squadra che deve fronteggiare il team ‘Zerbi-Cele’.

Amici 24, sesta puntata Serale: prima manche

In apertura di puntata è stato mostrato agli allievi un video di Papa Francesco con un messaggio rivolto in generale a tutti i ragazzi. Dopodiché è cominciata la prima manche che è stata costruita sulle seguenti sfide:

Francesco vs Antonia. Vittoria di Antonia

TrigNo vs Alessia. Vittoria di TrigNO

Nicolò vs Daniele. Vittoria di Daniele

Alla fine della manche Nicolò è risultato il primo eliminato provvisorio della puntata.

Amici 24, seconda manche

Le sfide della seconda manche:

TrigNO vs Antonia e Jacopo Sol. Vittoria di Antonia e Jacopo Sol

TrigNO vs Daniele. Vittoria di TrigNO.

Guanto di sfida modern tra Francesco e Daniele. Vittoria di Francesco

Al ballottaggio finale è finita Chiara.

Terza manche, TrigNo ha la peggio

Sfide della terza e ultima manche:

Antonia vs TrigNO. Vittoria di Antonia

Il terzo eliminato provvisorio è stato TrigNo. Da segnalare che nella sesta puntata del Serale non c’è stato il guanto di sfida tra professori.

Chi sarà eliminato tra TrigNo e Chiara?

Al ballottaggio finale si sono ritrovati TrigNo, Chiara e Nicolò. Quest’ultimo è stato il primo a salvarsi. Gli altri due, come da prassi del programma, sono stati spediti in casetta in attesa della comunicazione di Maria De Filippi sull’eliminazione. Al momento di decidere, Malgioglio ha cominciato a dire di non volere votare e di non sapere chi mandare a casa. Maria ha risolto l’impasse, confidandogli che gli altri due giudici, ossia Amadeus e Elena D’Amario, avevano votato la stessa persona e che quindi il suo voto non avrebbe in alcun modo influito sull’esito dell’eliminazione. A memoria, non si ricorda un fatto simile ad Amici, vale a dire di osservare la De Filippi che spoilera a un giudice le decisioni dei suoi colleghi.