Amici, TrigNo e Chiara in crisi? Lui sbotta: “Mi vuoi lasciare?”

Nell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi, TrigNo e Chiara si sono confrontati dopo alcuni giorni trascorsi senza parlarsi. Tutto questo è capitato per via di un guanto di sfida che li avrebbe visti in disaccordo, non sono del tutto chiare le dinamiche ma a Chiara avrebbe dato fastidio il modo in cui entrambi avevano un punto di vista del tutto differente. Dopo due giorni di silenzio, si sono confrontati a tal proposito con molta maturità, e ad un certo punto sarebbero arrivati addirittura a prendere in considerazione la possibilità che stessero per lasciarsi. “Mi stai lasciando?” le ha infatti domandato lui. “Tu mi stai lasciando” ha risposto Chiara, per poi lasciarsi andare ad un sorriso.

Attimi di paura per i loro numerosi fan, che hanno cominciato a considerarli la “royal couple” di questa lunga edizione del talent. Infatti la loro relazione ha fatto innamorare davvero tutti e sarebbe un vero dispiacere se dovessero prendere la decisione di lasciarsi, ma per fortuna questa volta dopo un lungo confronto, sono riusciti a ritrovarsi e a sancire la loro pace con un bacio.

Amici 24: TrigNo e Chiara non si parlano per giorni

Chiara e Trigno si sono conosciuti all’interno del talent sow mesi fa e, giorno dopo giorno, tra di loro è nato un sentimento sempre più forte. La loro relazione è diventata subito molto invidiosa da parte del pubblico, che hanno iniziato a considerarli la coppia per eccellenza. Proprio per questo motivo, tutti si sono sentiti un po’ mancare la terra sotto ai piedi nel momento in cui, nell’ultimo daytime, ce li siamo improvvisamente ritrovati uno contro l’altro.

Il momento in cui hanno chiarito è stato molto importante per entrambi perché si sono dimostrati non solo di amarsi davvero, ma di essere anche abbastanza maturi da affrontare questa relazione, alla loro età e all’interno di un talent show. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene: nonostante i giorni trascorsi lontani, sembrano essere tornati più forti di prima e determinati a superare questo brutto momento che hanno passato.