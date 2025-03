Amici, Alessia crolla durante la lezione: “Non mi sento mai bene”

Mancano pochi giorni alla seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e Alessia deve affrontare un guanto di sfida davvero molto importante. A lanciarlo è stata Deborah Lettieri, che ha deciso di mettere la ballerina alla prova provando a farla sentire a suo agio con il suo corpo. Alessia, che è sempre stata molto timida, ha preso bene la notizia di questo guanto perché ha detto che in questo momento sta prendendo sempre più sicurezza. Ha parlato del guanto anche con Alessandra Celentano che ha deciso di metterla alla prova. Insomma, tutto stava andando a gonfie vele, fino a che durante le prove di ballo Alessia non è scoppiata in lacrime parlando con Francesca Tocca.

“Non mi sento mai bene, di tre guanti non ce n’è stato uno che sono riuscita a sentire mio” si è sfogata con la ballerina professionista. Francesca ha cercato di farle capire che fanno davvero tante coreografie nel corso della trasmissione e sarebbe impossibile per lei sentirsi a suo agio sempre in tutto quello che fanno, ma dopo che il programma sarà finito, farà quello che le piace e le cose cambieranno, magari proprio in meglio.

Per i ballerini è arrivato il momento di scoprire la classica della gara di ballo giudicata dal televoto! #Amici24 pic.twitter.com/ReB1reg665 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2025

Amici: Alessia messa contro Raffaella dalla Lettieri

Potrebbe essere un problema anche il fatto che questo guanto di sfida la vede contro Raffaella, ovvero la ragazza che ha vissuto un avvicinamento con Luke durante il periodo in cui si erano lasciati. Proprio in questi giorni Alessia ha avuto un momento di crisi rivedendo Luke ridere e scherzare con lei, ricordando quel periodo in cui soffriva tanto all’idea di vederli diventare una coppia.

Adesso si ritrova a sfidarla anche sulla danza, la pressione per lei inizia a farsi sentire più forte che mai e spera di riuscire a portare a casa questo guanto senza fallire. La sua professoressa crede in lei, infatti durante il confronto le ha ricordato quanto è brava, precisa e brava in tutto quello che fa. Adesso non rimane da fare altro che attendere per assistere a questa sfida: chi avrà la meglio tra Alessia e Raffaella? Lo scopriremo nella prossima puntata.