Amici, trapelato il nome dell’eliminato al ballottaggio: di chi si tratta

Ieri 13 aprile è stata registrata la quinta puntata del Serale di “Amici”, che andrà in onda sabato 15 aprile in prima serata su Canale 5. Nelle anticipazioni trapelate online è stato svelato che anche in questa puntata non ci sarà la doppia eliminazione, bensì un solo allievo dovrà lasciare la Scuola più famosa d’Italia. Al ballottaggio finale per l’eliminazione definitiva sono giunti il ballerino della squadra di Alessandra Celentano, Ramon, e la cantante del team di Arisa, Federica. Saranno, dunque, loro due a contendersi il posto per continuare la loro corsa all’interno del talent.

Com’è noto, l’eliminato non è stato comunicato in studio, bensì in casetta da Maria De Filippi in collegamento, per questo i telespettatori potranno sapere l’esito della sfida solo sabato sera. Tuttavia, un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato chi tra Ramon e Federica sarebbe uscito: Federica sarebbe la settima eliminata del Serale di Amici. Nel caso la notizia si rivelasse vera, si trattarebbe della seconda perdita consecutiva per la squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Solamente la scorsa settimana, i due prof hanno perso un ballerino amatissimo dal pubblico, ovvero Alessio Cavaliere.

Amici: pioggia di critiche per gli eliminati

La cosa certa è che questo ballottaggio ha già scatenato moltissime polemiche sul web. Soprattutto considerando che, inizialmente, alla sfida finale erano finiti tre allievi. Insieme a Federica e Ramon, era a rischio eliminazione anche Cricca, il quale è stato poi salvato a discapito dei suoi compagni. Questa scelta ha fatto storcere il naso alla gran maggioranza degli utenti che commentano assiduamente il programma sui social. Questi ultimi, infatti, ritengono i due allievi a rischio siano più validi e idonei a proseguire il loro percorso all’interno del talent show.

Parlando in un’ottica generale, le ultime decisioni prese dai tre nuovi giudici di Amici – Giuseppe Gioffrè, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio – stanno attirando numerose critiche. Addirittura, c’è chi ha dichiarato di rimpangere la giuria degli scorsi due anni, ovvero quella formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash, che, ai tempi, fu molto bersagliata. In ogni caso, non resta che attendere l’appuntamento di domani 15 aprile per scoprire se sarà veramente Federica a dover lasciare per sempre Amici.