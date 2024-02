Torna ad Amici di Maria De Filippi Santo Giuliano, il ballerino che prese parte all’edizione del programma 2006/2007. All’epoca l’ex allievo ebbe modo di lavorare con un coreografo, con cui ancora oggi ha un rapporto lavorativo. Si tratta di Daniel Ezralow. Santo fa ritorno nel talent show di Canale 5 per fare un’audizione tra i ballerini della compagnia del famoso coreografo. Giuliano porta con sé Antonio Gnecchi il produttore dello spettacolo Open, con cui toccheranno le principali città italiane. In collegamento da Los Angeles prende parte a questo momento anche il coreografo Ezralow.

Sono alla ricerca di otto ballerini e così Isobel, Maddalena, Mattia e Ramon si mettono alla prova per superare questa audizione. Solo una volta giunti in studio i ballerini rimasti al Serale di Amici 22 scoprono tutti i dettagli. Qui si sfidano in alcune prove. Tra queste viene richiesta una in cui i ballerini devono esibirsi senza musica. “Molto emozionante perché con il silenzio esce la vostra personalità”, commenta Erzalow.

Alla fine, vengono scelte Maddalena e Isobel. Daniel Ezralow spiega che Ramon gli piace molto, ma che preferisce ancora vedere altro. Dunque, le due ballerine avranno la possibilità dopo l’esperienza vissuta nella Scuola di Maria De Filippi di lavorare immediatamente con una compagnia di danza, vivendo insieme il loro primo tour nelle principali città italiane. Intanto, una delle due si posiziona nei sondaggi come la papabile vincitrice di questa 22esima edizione!

Santo Giuliano di Amici di Maria De Filippi: l’arresto cardiaco dopo il vaccino

Santo Giuliano era tornato al centro delle notizie nel 2021. Dopo aver fatto la prima dose del vaccino Pfizer, l’ex allievo di Amici era stato ricoverato in ospedale a causa di un arresto cardiaco. “Il mio cuore si è spento”, raccontava. Per motivi di lavoro il ballerino si trovava a Dubai, dove gli era stato chiesto di effettuare il vaccino contro il Covid-19. Ma ecco che poco dopo si era ritrovato a parlare di un lungo calvario vissuto.

Raccontando la sua drammatica esperienza, Salvo Giuliano non voleva andare contro il vaccino. Semplicemente, la sua intenzione era quella di mettere in guardia il suo pubblico su eventuali sintomi.

“La mia testimonianza non è per dirvi di non fare il vaccino. Questo succede una volta su un milione. Ma non pensiamo mai che possiamo essere noi, io non ho ascoltato i primi sintomi. Quindi se fate il vaccino e sentite i primi sintomi non esitate”

Fortunatamente, Santo Giuliano è riuscito a riprendersi dopo l’arresto cardiaco. Lui stesso aveva assicurato nell’estate del 2021 che in tre mesi si sarebbe ripreso completamente dopo una lunga convalescenza. Ed ecco che ora il pubblico di Canale 5 lo ritrova in forma in quello studio che lo accolse più di sei anni fa.