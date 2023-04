Amici 22, chi vincerà? Due nomi al top, ma spuntano altri indizi

Chi vincerà la 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi? La finale si avvicina e ormai piano piano i telespettatori stanno salutando gli alunni che non avranno modo di prendere parte alla finale, che andrà in onda in diretta domenica 14 maggio 2023. Solo quattro o cinque concorrenti potranno accedere all’ultima puntata del Serale e sperare nella vittoria. Sarà un cantante o un ballerino a trionfare? Difficile fare previsioni, ma intanto ci sono alcuni sondaggi che possono indicare i nomi dei papabili vincitori di ogni categoria, quella di canto e quella di ballo.

Infatti, se dovesse vincere l’intero programma un cantante, ci sarà comunque un ballerino che verrà eletto vincitore della sua categoria e viceversa. Il seguitissimo account di Twitter Amici News ha deciso di fare dei sondaggi, per arrivare a capire quali potrebbero essere le preferenze del pubblico di Canale 5. D’altronde saranno proprio i telespettatori a scegliere, attraverso i televoti in diretta, chi far vincere in finale. Nella categoria canto al primo posto attualmente c’è Angelina Mango.

La sua non sarebbe una vittoria inaspettata e non perché è figlia d’arte. Infatti, Angelina ad Amici 22 ha colpito tutti con il suo talento, su cui c’è poco da discutere. Per lei da parte della critica, infatti, arrivano sempre molti complimenti. Ed effettivamente non si può dire il contrario. Il pubblico ha imparato anche ad apprezzarla per il suo carattere e per questo nel nuovo sondaggio ha raccolto l’88% dei voti.

Questa percentuale la rende davvero la papabile vincitrice di questa 22esima edizione del talent show, anche perché per quanto riguarda la categoria ballo i numeri sono più bassi. In quel caso a trionfare per i telespettatori dovrebbe essere Isobel Fetiye Kinnear con il 77% dei voti. Ma qualche utente su Twitter ha da ridire su questo risultato.

C’è chi fa notare che un’altra pagina di Twitter ha svolto lo stesso sondaggio nel quale però ha vinto invece Mattia Zenzola. Qualcun altro fa presente che, in effetti, il ballerino di latino americano se dovesse arrivare in finale darebbe a tutti filo da torcere. Durante la fase del pomeridiano, Mattia ha vinto tutte le prove TIM, ricevendo ogni settimana il sostegno da parte della maggior parte dei telespettatori.

In questo sondaggio, però, è posizionato al secondo posto con il 18% dei voti. Sarà Mattia o Isobel a vincere la categoria ballo? Entrambi potrebbe giocarsi anche la vittoria generale del programma. I due ballerini, insieme ad Angelina, sono gli allievi più votati in questi nuovi sondaggi. Il dubbio principale è se Zenzola riuscirà ad arrivare in finale.

Non sono da sottovalutare anche Wax, su cui sono nati dei sospetti su una probabile love story con Angelina, e Aaron, anche se nel nuovo sondaggio non spiccano.

Non resta che attendere la diretta della finale del talent per scoprire chi vincerà questa 22esima edizione dopo la vittoria di Luigi Strangis.

Con 12.676 mila voti totali e l’88%, vincendo con la maggioranza assoluta, a vincere la CATEGORIA CANTO, secondo voi, sarà Angelina. Sará così?#Amici22 pic.twitter.com/EREsr0matP — AMICI NEWS (@amicii_news) April 19, 2023