Tommy Dali è stato eliminato ad Amici 22. A volerlo è stato il suo stesso professore Rudy Zerbi, ormai stufo di vederlo sempre protagonista di provvedimenti disciplinari. Eppure c’era stato l’avvertimento, Rudy aveva messo in guardia il suo allievo sul fatto che stesse collezionando una serie infinita di errori e che tirando troppo la corda prima o poi si sarebbe spezzata. Se c’è un professore che tiene molto alla disciplina nella scuola è proprio Zerbi, e lo ha dimostrato ancora una volta. Non ha timore di mandare a casa allievi che si comportano male pur credendo nel loro talento.

Rudy ha mandato a casa Tommy Dali rinunciando alla possibilità della sfida immediata. Che probabilmente Tommy avrebbe vinto. Per Zerbi aveva sbagliato ormai troppe volte e per questo ha eliminato l’allievo senza se e senza ma. Tommy non ha obiettato, ha accettato il suo destino consapevole di aver sbagliato ormai troppe volte. Non ha chiesto l’ennesima possibilità al suo insegnante, ma è uscito dallo studio promettendo al pubblico che si sentirà ancora parlare di lui.

Di certo né Rudy né Maria De Filippi né nessuno spera che la carriera di chi viene eliminato si fermi ad Amici, anzi. A Tommy così come a tutti va sempre l’in bocca al lupo della conduttrice prima di salutarli. I fattacci del Capodanno “splatter” però hanno un po’ irrigidito la conduttrice, che è sempre molto materna e comprensiva con gli allievi. Terminata la puntata, Tommy Dali è tornato su Instagram con un messaggio.

Ha parlato innanzitutto del motivo che lo ha portato ad Amici, inseguire una luce e la “voglia di uscire dal buio”. E la voglia di farlo con l’unico mezzo che gli era rimasto, ha scritto, ovvero la musica. Oggi vede un Tommy diverso: “Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori”. Ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il percorso nel programma di Canale 5: “Questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso”. Tommy Dali non ha parlato di Capodanno:

“Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita”

Queste le prime parole di Tommy Dali dopo Amici 22. Nessun accenno a quanto è accaduto, come qualcuno sperava. Magari deciderà di parlarne in una nuova canzone?