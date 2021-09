I fan di Tommaso Stanzani possono gioire: la sua carriera in televisione non è affatto finita, anzi. Il ballerino di Amici ha conquistato tutti con i suoi modi gentili ed educati, oltre che con la sua danza, e a quanto pare non solo il pubblico. Questa estate ha danzato sul palcoscenico di Battiti Live, con il fidanzato Tommaso Zorzi a fare il tifo per lui dietro le quinte. Ebbene, Tommaso dopo Amici sarà ancora in tv: lo ha rivelato poco fa su Instagram. A quanto pare non c’è solo la danza nel futuro del bel ex allievo di Alessandra Celentano, nei suoi sogni c’è il mondo dello spettacolo in tutte le sue sfaccettature. Insomma, non ci sarà da meravigliarsi se le sue apparizioni sul piccolo schermo non si limiteranno ai corpi di ballo.

Oggi Tommaso ha risposto alle domande di fan su Instagram e tra le tante ce n’era una sui suoi progetti futuri. Gli hanno chiesto cosa farà nei prossimi mesi, così Tommaso ha rivelato che a settembre dovrebbe partecipare a due programmi televisivi, “uno come ballerino e l’altro no”. Sarà impegnato anche con uno spettacolo a Bologna l’11 settembre e uno stage a Milano il 18 settembre. A proposito dei programmi, però, non ha svelato altro.

Non si sa a quale programma parteciperà Tommaso Stanzani, forse non ha rivelato i nomi perché non è ancora una cosa certa. Lui infatti ha usato il condizionale, ha scritto che “dovrebbe partecipare”, per cui forse le trattative sono in corso. Ci saranno grandi novità nei prossimi giorni quindi, anche perché il mese in cui partiranno questi due programmi è arrivato: settembre è adesso. Oppure non ha aggiunto dettagli perché non può; anche questa è una ipotesi molto plausibile.

Come anticipato in apertura, Tommaso Stanzani sogna il mondo dello spettacolo. Lo ha spiegato in un’altra risposta a chi gli ha chiesto le passioni oltre la danza. Quindi lui ha ammesso che il suo sogno è sempre stato di fare spettacolo in diverse sue forme, dalla recitazione al canto e al ballo. Ha cominciato dalla danza, poi chissà: “Non si sa mai”, ha concluso aggiungendo una risata.