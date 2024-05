Amici, Todaro esclude Nicholas dalla reunion di ex allievi: il web insorge

Tra poco meno di due settimane, a Catania, si terrà l’evento “Serata da sballo”, organizzato da Raimondo Todaro e al quale parteciperanno alcuni ex allievi dell’appena conclusa edizione di Amici. Il prossimo 2 giugno infatti, il coach del talent show condotto da Maria De Filippi salirà sul palco in compagnia dei suoi pupilli, tranne uno. Todaro ha infatti scelto di escludere dalla serata uno dei suoi ex alunni più famosi. Un dettaglio che non è di certo passato inosservato all’occhio attento del web che ha iniziato ad avanzare le ipotesi più disparate sulla scelta del coach di ballo e sulle sue motivazioni. Ecco di chi si tratta e perché Todaro ha preso questa decisione.

La scelta di Raimondo Todaro

Ebbene si, durante l’evento che si terrà il prossimo 2 giugno in quel di Catania, il ballerino Nicholas Borgogni non salirà sul palco insieme a tutti i suoi ex compagni di viaggio. Al suo posto invece ci sarà Kumo, ex allievo della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Una scelta molto strana dal momento che, come detto poc’anzi, Kumo, a differenza di tutti gli altri invitati, non ha mai fatto parte della squadra di Todaro. Una decisione che ha quindi fatto storcere il naso a molti, che hanno quindi iniziato ad avanzare ipotesi a tratti azzardate sulla scelta di Todaro.

I commenti degli utenti di X

Sin da subito, agli utenti dei social ma in particolar modo di X, è parso davvero strano che l’unico ex alunno escluso dalla manifestazione sia stato proprio Nicholas. In molti ricorderanno come l’ex allievo di Amici abbia iniziato la sua avventura nel programma entrando a far parte proprio del team di Todaro, per poi passare, a ridosso del Serale, in quello di Emanuel Lo, a causa di alcune incomprensioni con il suo presedente coach.

Potrebbe essere proprio questo il motivo per il quale, stando ai commenti dei telespettatori sul web, Todaro potrebbe aver scelto di non invitare il ballerino a Catania. Una sorta di “vendetta” nei confronti dell’ex allievo del quale, con tutta probabilità, il coach non conserva un bel ricordo.

Sempre in quest’ottica, la partecipazione di Kumo all’evento del 2 giugno è stata vista da alcuni come sorta di “tappabuco”, una presenza atta quindi a coprire l’assenza di Nicholas. In effetti, Kumo non è mai stato un allievo di Todaro ma ha sempre fatto parte, sin dall’inizio del programma, della squadra di Emanuel Lo.

“Todaro si sta vendicando ora per Nicholas”, “Raimondo è una certezza”, “Il fatto che ci sia Kumo e non Nicholas fa ridere“, sono solo alcuni dei commenti che i fans del programma hanno lasciato sul web circa questa vicenda.

Al momento, Raimondo Todaro non ha ancora proferito parola circa la sua scelta e i commenti ricevuti nelle ultime ore. Non resta da fare altro che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda: chissà se nelle prossime ore o perlomeno prima dell’evento, il coach di Amici deciderà di rompere il silenzio e spiegare le motivazioni dietro la sua bizzarra decisione.