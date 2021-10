Amici, Todaro e Celentano: volano stracci, tirata in mezzo Francesca Tocca

Altre scintille tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi. La discussione, nel corso della puntata trasmessa domenica 31 ottobre, si è accesa dopo l’esibizione di Serena, giovane allieva fin da subito messa nel mirino dalla Celentano che non reputa il suo fisico adatto alla danza. Durante il botta e risposta, Alessandra ha pure fatto volare il nome di Francesca Tocca, la compagna di Todaro (i due ballerini sono da poco tornati assieme dopo essere rimasti lontani per mesi). L’ex star di Ballando con le Stelle, udito l’affondo della prof., ha avuto un attimo di sfasamento.

“Sono molto contento, l’ho vista forte e power”, ha esordito Raimondo nel giudicare l’esibizione di Serena, aggiungendo che la giovane è migliorata tantissimo da quando ha iniziato l’avventura nel talent show. “Se penso a quando è stato detto che ho regalato un banco, mi viene da ridere”, ha chiosato, con chiaro riferimento alla Celentano. Fu proprio lei a insinuare che Todaro avesse optato per una scelta priva di logica quando diede la possibilità a Serena di entrare nella scuola.

“A livello di movimento passa, a livello di esecuzione alcune cose passano altre no. Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e linee. Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa e tanta. Sì, sei tanta”, ha chiosato Alessandra riferendosi a Serena e subendo il disappunto del pubblico in studio, che ha mormorato non poco. “Specifica che quando parli di fisico ti riferisci alla danza”, il suggerimento di Maria prontamente colto: “Certo, come ragazza vai benissimo, sei bellissima. Ma come ballerina sei grossa e tanta”. A questo punto è iniziato il botta e risposta infuocato con Raimondo,

“Penso che ognuno ha il suo fisico. Il concetto è la differenza tra una ballerina e un concorso di bellezza: a Miss Italia si giudica il corpo da fermi. Se lei dice ‘grossa’ si pensa a una persona lenta, impacciata, senza dinamica e ritmo. Serena è grossa e fa tutto. Sti caz…i se è grossa. Sti caz…i!“, ha tuonato Todaro, difendendo la giovane e incassando un applauso scrosciante.

Alessandra ha quindi ammesso che la ragazza è “leggera” e si “muove bene” ma dall’altra parte ha ribadito che secondo la sua concezione di ballo non ha il fisico e le doti necessarie per sfondare ad alti livelli. “Non va giudicata da ferma, ma quando è in movimento. Mettitelo in testa. Apriti! Vai a giudicare Miss Italia”, ha ruggito di nuovo Raimondo. “Apriti tu. La danza è fatta col corpo”, ha controreplicato Alessandra che ha poi fatto spuntare a sorpresa il nome della compagna di Todaro.

“Ti prendo un nome a caso: Francesca Tocca”, la piazzata dell’insegnate. “Francesca Tocca, quindi?”, la risposta del ballerino, evidentemente stupito dalla menzione. “La Tocca è grossa?”, ha incalzato Alessandra: “Francesca è comunque formosa”. “Elena D’Amario. Giulia Stabile e Francesca? Sono grosse? Dai, diciamo le cose come stanno”, ha ripetuto la Celentano. Maria ha chiuso la querelle. Dentro l’ospite Giuseppe Zeno e calma riportata in studio.