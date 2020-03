Amici, Timor Steffens rincara la dose su Nicolai: “Pessimo e ignorante”

Amici 19, Timor Steffens torna a parlare del comportamento di Nicolai Gorodiskii nella scuola

Lo scontro tra Timor Steffens e Nicolai ad Amici sembra non placarsi. Tutto è cominciato durante il pomeridiano, quando il ballerino da poco entrato nella scuola ha mostrato subito un comportamento di certo poco rispettoso nei confronti degli insegnanti. Timor gli aveva fatto qualche appunto sulla coreografia appena eseguita, ma lui non ha gradito e ha pensatore – male – di rispondergli che lui dovrebbe parlare italiano in un programma che va in onda in Italia. Della serie, se non c’è problema per la padrona di casa Maria De Filippi e non dà fastidio al pubblico, perché avrebbe dovuto dire una cosa simile? Fatto sta che questo è stato solo il primo episodio in cui Nicolai ha mostrato un atteggiamento e un comportamento a tratti anche ineducato, oltre che irrispettoso e arrogante.

Timor Steffens su Nicolai: “Comportamento immaturo, pessimo e ignorante”

Oggi è arrivato un nuovo commento di Timor sul ballerino Nicolai, che comunque continua a proseguire la sua avventura al Serale di Amici e senza che nessuno lo rimproveri di nulla. Solo Timor ha avvertito il bisogno di punirlo per i ritardi a lezione, e naturalmente ne è nato uno scontro con parole forti. Il coreografo e ballerino è tornato a parlare attraverso le pagine di Oggi. In una breve intervista ha detto: “Cerco sempre di ricordare che la conoscenza rende le persone umili, mentre l’ignoranza le rende arroganti… C’è del lavoro da fare. Il ragazzo ha bisogno di capire come comportarsi correttamente e come usare le parole quando parla con gli altri. Perché sarebbe un peccato se il suo talento venisse oscurato da un comportamento immaturo, pessimo e ignorante”.

Nicolai ad Amici rischia la vittoria: il pubblico non approva il suo comportamento

Nessuno mette in dubbio il talento di Nicolai come danzatore, il problema nasce quando questo talento non è accompagnato da umiltà e gentilezza. E nessuno chiede a Nicolai di andare d’accordo con tutti, ma di sicuro usare toni meno arroganti nel porsi verso gli altri concorrenti in casetta sarebbe cosa buona e giusta. Il pubblico non premierà il suo modo di fare, questo è poco ma sicuro. Nicolai ha possibilità di vincere Amici 19 solo se il giudizio sarà interamente nelle mani delle commissioni in studio.