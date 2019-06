Amici Thomas Bocchimpani, dopo il talent drastico cambiamento: le reazioni

Thomas Bocchimpani oggi, cambiamento drastico per il cantante di Amici

Thomas Bocchimpani è stato uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi: ricorderete senz’altro infatti che è il cantante, oggi diciannovenne, prese parte all’edizione 2016-2017 del programma a soli 16 anni dopo aver fatto parte tra l’altro del cast di Io canto quando era ancora più piccolo; i più appassionati ricorderanno senza dubbio non solo la sua indiscutibile educazione e riservatezza ma anche il suo modo di stare sul palco ballando e cantando. Oggi Thomas continua a vivere di musica e ad aggiornare i suoi fan con numerosi post sulla sua vita e sulla sua carriera che non si può dire sia finita con il talent show (situazione invece comune a molti degli ex allievi dei programmi televisivi incentrati sulle competizioni musicali). Cosa vogliamo condividere con voi? Potete ben vederlo nella foto che abbiamo pubblicato: Thomas ha sempre giocato con i suoi capelli ma questa volta ha voluto dare un drastico cambiamento al suo look.

Il nuovo look di Thomas e la reazione di Emma Muscat

Il colore in realtà lo ha cambiato da parecchio tempo mentre le treccine sono una trovata degli ultimi giorni molto apprezzata dai suoi follower: basta andare su Instagram e leggere i suoi post per vedere che le critiche a questa scelta sono pochissime; non avrebbe potuto essere diversamente, del resto, dal momento che l’ex cantante di Amici è sempre stato apprezzato non solo per il suo talento ma anche per il suo aspetto. Tra i tanti che hanno commentato il nuovo look di Thomas c’è anche Emma Muscat, non più in crisi con Biondo, che gli ha fatto i complimenti per la scelta: “Love it – questo il suo commento – ti stanno benissimo”.

Il futuro di Thomas Bocchimpani: altro talent o Sanremo in arrivo?

La foto che vedete in apertura invece è stata fatta da noi facendo degli screenshot a una storia Instagram che Thomas ha pubblicato un giorno fa e che vede il cantante fare delle espressioni scherzose con sottofondo della musica. Insomma tutto sembra procedere per il verso giusto, e siamo proprio curiosi di capire se prima o poi Thomas riuscirà a farsi notare in qualche altro talent show o magari, perché no, proprio a Sanremo!