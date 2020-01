Amici 19, Talisa e Umberto si sfiorano in sala prove: imbarazzo tra i ballerini

Amici 19: la ballerina Talisa sempre è sempre più affascinata da Umberto Gaudino

Nella scuola di Amici tutti gli allievi sono concentrati al massimo nel preparare le esibizioni in vista dello speciale del sabato. L’impegno è alle stelle visto che la fase serale del programma di Maria de Filippi si sta avvicinando velocemente e tutti i ragazzi ne vogliono fare parte. Non fa eccezione Talisa, la giovane ballerina che è sempre in sfida con Federico per il posto di miglior ballerino della scuola. La ragazza dovrà infatti meritarsi il posto nella squadra del serale e per ottenerlo, dovrà ballare al meglio delle sue possibilità. E di questo Talisa non ha paura, soprattutto se il suo compagno di ballo è Umberto Gaudino. Non è infatti un mistero l’infatuazione della danzatrice per il bel professionista della scuola e, in più di un’occasione, lei stessa non ha fatto mistero di questa sua ‘preferenza’. Certo, anche le coreografie che i maestri le assegnano, non aiutano visto che prevedono sempre un contatto intimo con il bel ballerino.

Amici 19, Talisa e Umberto provano la nuova coreografia: i due sono vicinissimi e lei si imbarazza

Nello speciale andato in onda oggi, 16 gennaio 2020, su Real Time, abbiamo visto Talisa preparare una nuova coreografia per l’esibizione di sabato: un passo a due che ballerà insieme a Umberto. E si sa, ogni volta che c’è Umberto nei paraggi, Talisa non riesce a trattenere l’emozione e l’imbarazzo! I due hanno provato la coreografia insieme a Marcello Sacchetta che incoraggiava la ragazza a guardare in maniera molto più intensa Umberto. Non contento ha anche rincarato la dose dicendole: “Occhio perché lui ti mangia. E tu devi essere forte!”, parole che hanno imbarazzato ancora di più la ballerina. Dal canto suo Umberto si è dimostrato molto professionale e ha accompagnato Talisa nel ballo mentre Sacchetta continuava a tessere le lodi del collega. La coreografia è finita con i due ballerini che si sono sfiorati le labbra.

Amici 19, il serale si avvicina e tra eliminazioni e nuove entrate nessuno può stare tranquillo

Mentre i ballerini provano le coreografie, i cantati ce la mettono tutta per interpretare al meglio le canzoni che gli vengono affidate. Stefano, Jacopo, Skioffi e compagni sono concentratissimi nelle prove. Ma come in ogni scuola che si rispetti, non manca un po' di goliardia: Skioffi ha fatto divertire tutti con i suoi scherzi.