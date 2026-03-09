Amici, Susy Fuccillo parla della morte del marito: “Come sto davvero e come faccio ad andare avanti”

Susy Fuccillo, ex ballerina 36enne della settima edizione di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un momento molto complesso. A inizio dicembre scorso, ha perso il marito, Salvatore Raciti. Il 41enne è stato colto da un malore improvviso ed è deceduto, lasciando la moglie e tre figlie piccole (Cristiana, Giordana e Costanza). Susy, attraverso due storie Instagram, ha spiegato in che modo sta affrontando questo periodo, il più difficile della sua vita. Anche perché, oltre all’inimmaginabile sofferenza umana per la scomparsa della persona amata, deve far fronte a una serie di attività riguardanti l’attività lavorativa.

Amici, Susy Fuccillo parla di come la sua vita è cambiata dopo la morte del marito

Susy e Salvatore si sono sposati 2015, accogliendo poi le loro tre figlie: Giordana, nata nel 2018, Cristina, nel 2020 e Costanza, il 1° ottobre 2024. Raciti era proprietario insieme al padre dello stabilimento balneare Le Capannine di Catania. In questo periodo “sto affrontando il cambiamento più difficile che potessi immaginare”, ha confessato Susy su Instagram, aggiungendo che riesce a trarre forza dalle sue bimbe e dal senso di responsabilità verso ciò che ha costruito negli anni insieme al marito defunto.

“Le nostre attività non sono solo un lavoro: sono una parte della nostra storia: dietro ci sono impegno, rinunce, progetti e tante persone che ogni giorno lavorano con noi”, ha aggiunto l’ex ballerina, che ha sottolineato che dopo la scomparsa di Salvatore ha dovuto ulteriormente rimboccarsi le maniche, insieme ai suoi soci, per portare avanti l’attività.

“Il dolore non è qualcosa che si supera dall’oggi al domani – ha riflettuto – Sto ancora cercando di capire come ritrovare i miei equilibri senza dimenticare chi sono”. Fuccillo ha quindi spiegato che per la situazione che sta vivendo ha dovuto mettere da parte i social nell’ultimo periodo. “Non mi sento ancora pronta a espormi come prima”, ha osservato, spiegando che non sa ancora quanto tempo ci vorrà per riprendere la routine online di un tempo. Infine ha raccontato che in questa fase sta cercando di fare il meglio per le sue figlie e per mandare avanti quel che ha costruito con Salvatore.

Come è morto Salvatore Raciti

L’imprenditore 41enne è deceduto lo scorso dicembre dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua casa di Catania, con alcuni amici. La comitiva stava addobbando l’abitazione in vista delle festività natalizie, quando Raciti non si è sentito bene. Tragico l’epilogo. I funerali sono stati celebrati il 6 dicembre nella città etnea. Gremita la basilica della Collegiata dove molte persone si sono riunite per dare un ultimo saluto alla vittima.