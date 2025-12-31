Amici, Susy Fuccillo distrutta: silenzio rotto dopo la morte del marito, come sta

Dolore, tanto e inevitabile, perché dopo una simile tragedia improvvisa non si può che essere attanagliati dalla sofferenza. Susy Fuccillo, l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha rotto il silenzio, rilasciando le prime dichiarazioni dopo la morte del marito, Salvatore Raciti. L’imprenditore 41enne, a causa di un malore improvviso, è deceduto a inizio dicembre, mentre si trovava nella sua abitazione di Catania, con alcuni amici, per addobbare la casa in vista delle festività natalizie. Con Susy aveva costruito una famiglia felice e numerosa, formata da tre figlie (Cristiana, Giordana e Costanza).

Susy Fuccillo, le prime dichiarazioni dopo la morte del marito Salvatore Raciti

I funerali di Raciti sono stati celebrati lo scorso 6 dicembre nella città etnea. Gremita la basilica della Collegiata dove tantissime persone si sono riunite per dare un ultimo saluto alla vittima. Susy Fuccillo, da quando è avvenuta la tragedia, si è chiusa nel silenzio e non ha rilasciato alcuna esternazione a livello pubblico fino a martedì 30 dicembre quando, attraverso una storia Instagram, ha dedicato uno struggente pensiero al marito defunto con il quale è stata legata per circa 16 anni.

“Sei e rimarrai la mia casa. Nulla potrà separarci, neanche la morte. Ti amo come il primo giorno. Manchi troppo”, ha scritto l’ex volto di Amici, a corredo di uno scatto romantico in cui la si vede di schiena, abbracciata a Salvatore, mentre con lui guarda il mare al tramonto. A rendere ancor più toccante il post è stato il tappeto musicale scelto da Fuccillo, ossia il brano “Ovunque sarai” di Irama.

Salvatore Raciti, la storia con Susy Fuccillo e la tragica morte improvvisa

Salvatore Raciti era a capo di uno stabilimento balneare catanese. Si è spento nella notte tra l’1 e il 2 dicembre, mentre si trovava a casa sua con alcuni amici. La comitiva stava allestendo l’abitazione con le decorazioni natalizie quando il 41enne è stato colto da un malore fatale. Con Fuccillo era sposato da dieci anni. Le nozze erano arrivate nel 2015 dopo sei anni di fidanzamento. Dall’unione sono nate tre figlie. Una famiglia unita e affiatata, come più volte dimostrato dagli scatti postati dall’ex ballerina di Amici.