Amici, sul web spunta la data d’inizio: quando in tv (rumor)

Sembra che l’attesa per la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi stia ormai per finire. Proprio poche ore fa, difatti, sul web è stata condivisa la data d’inizio dell’edizione 2025 del talent show di Canale 5. I fan del programma sono andati immediatamente in visibilio. Scopriamo insieme quando potrebbe andare in onda la prima puntata e tutti i dettagli sulla prossima stagione.

Amici di Maria De Filippi si conferma una delle trasmissioni più amate dai giovani e non solo. Il talent show di Canale 5 è difatti diventato per molti un appuntamento fisso del sabato sera alle 21.30. L’ultima edizione si è da poco conclusa e già si parla della prossima. Sono difatti iniziati i casting per poter entrare nella scuola di Amici come cantanti o ballerini. Poche ore fa sul web è anche spuntata la data d’inizio della prossima stagione del programma. Chiaramente stiamo parlando dell’appuntamento pomeridiano che precede il serale.

A condividere la notizia è stata la pagina Instagram amicii_news, specializzata proprio su Amici di Maria De Filippi. Il profilo è difatti solito condividere informazioni, notizie, approfondimenti ed anticipazioni sul talent show di Canale 5. Stando ad un post pubblicato poco fa, la data d’inizio della prossima stagione del programma dovrebbe essere domenica 15 settembre. Sarà quindi possibile ricominciare a seguire l’appuntamento pomeridiano con il talent e conoscere i primi talenti che si sfideranno per poter accedere alla fase finale in onda solitamente di sabato sera.

Di seguito il post pubblicato su Instagram da amicii_news in cui si può leggere la data d’inizio del talent show condotto da Maria De Filippi:

Numerosi sono stati i fan del programma che hanno commentato la notizia con entusiasmo. In molti, difatti, non vedono l’ora che vadano in onda le puntate della prossima stagione e di scoprire chi saranno i nuovi ragazzi che entreranno nella scuola. Tanti si sono anche chiesti chi saranno i professori di quest’anno e se ci saranno alcuni cambiamenti a riguardo. Altrettanta curiosità la si ha anche in merito ai giudici.

La scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi è stata vinta dalla cantante Sarah Toscano.