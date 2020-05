Amici, nuove storie d’amore per Mameli e Brian: gli ex innamorati e felici

Mameli è tornato con l’ex Sara dopo Amici, novità nella vita privata del cantautore

Dopo Amici di Maria De Filippi non abbiamo avuto molto da dirvi sulla vita privata di Mameli che proprio recentemente invece ci ha sorpreso con una novità del tutto inaspettata: il cantautore tanto simpatico a Maria De Filippi è tornato con la sua ex Sara. Qualcuno di voi non saprà che prima di partecipare al talent show Mameli era fidanzato proprio con lei e che dopo la fine del talent i due si lasciarono; oggi il Vicolo delle News fa notare questo riavvicinamento che è testimoniato da tanto di foto: si vede lei ad esempio fargli i capelli, visto che in quarantena era vietato andare dai barbieri, e comunque tutte le attività sono state chiuse.

Amici, Brian Ramirez e Paola insieme: il ballerino è felice grazie al talent show

Grandi cambiamenti hanno interessato anche la vita sentimentale di Brian Ramirez che si presentò ad Amici fidanzato e si lasciò quasi subito dopo essere entrato nel programma. Durante i provini per accedere al talent show Brian conobbe Paola che – segnala sempre il Vicolo delle News – adesso è diventata la fidanzata del ballerino tanto amato da Alessandra Celentano. Altro che Uomini e Donne insomma: Amici ogni anno sforna coppie, e certe volte ci regala intrecci amorosi ancor più interessanti di quelli del people show pomeridiano (pensate soltanto a cos’è successo tra Valentin Dimitru Alexandru e Francesca Tocca, oppure all’ormai notissima storia d’amore nata fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino!).

Amici Speciali, le ultime news sul talent

Vi ricordiamo che Amici tornerà in autunno e che adesso sta andando in onda Amici Speciali; a quanto ci risulta né Mameli né Brian hanno ricevuto un invito per partecipare come concorrenti mentre alcuni ex hanno dovuto rifiutare per via delle limitazioni imposte dal Covid-19. Rivedremo mai Brian e Mameli in Tv?