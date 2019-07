Amici, Stash sta male? Il cantante spiega: “Cosa che ha generato il panico”

Stash Fiordispino sta male? Il cantante di Amici protagonista di gossip inventato

Stash Fiordispino è finito al centro del gossip in questi giorni, e stavolta le notizie non riguardavano un flirt o Amici di Maria De Filippi ma questioni più delicate che hanno fatto spaventare parenti e amici: si diceva infatti che il cantante stesse male, e il fatto che fosse sparito da Instagram stava scatenando il panico. In realtà i fatti stanno diversamente, visto che Stash sta bene, anzi benissimo, e la sua assenza da Instagram dipendeva soprattutto dall’esigenza di dedicarsi a un nuovo progetto discografico coi suoi The Kolors, niente di più niente di meno. Da dov’è nato allora il pettegolezzo?

La verità di Stash: “Sto bene, sto veramente bene!”

A riassumere la situazione è stato proprio l’insegnante di Amici che ha ottenuto un successone inaspettato con Pensare male: “Mi sono assentato da Instagram – queste le sue parole nelle ultime Instagram stories – semplicemente perché volevo concentrarmi sulle nuove canzoni […] In questi giorni sono stato molto in giro, ho dormito pochissimo e ho toccato con mano delle dinamiche diversissime tra loro anche riguardanti questo mondo parallelo che si chiama Instagram […] di schifo totale che non è la mia visione dei social network“. Sembra evidente insomma che Stash non abbia per niente apprezzato quanto emerso negli ultimi giorni, e il suo giudizio in realtà è tutt’altro che incondivisibile visto che ormai anche Instagram sta diventando non solo il posto prediletto dagli odiatori seriali ma anche uno dei posti in cui le fake news proliferano a dismisura.

Le condizioni di salute di Stash e i motivi del gossip

“Sto bene – ha così proseguito Stash –, sto veramente bene! Non sono mai stato così in salute, così contento come in questo momento della mia vita […] Perché mai – ha poi aggiunto – dovrei stare male? Per una cosa che poi tra l’altro ha generato il panico tra i miei parenti […] preoccupati per la mia salute perché […] girava una notizia […] di un mio svenimento sul palco. Cosa non vera: semplicemente – questa la versione del cantante – io sono arrivato sul posto dell’evento dopo sei ore di viaggio con l’aria condizionata sparata, scendo dalla macchina, 40 gradi all’ombra, mi gira la testa e mi siedo. Qualcuno avrà visto quella scena e avrà detto ‘Oddio, sta morendo Stash!‘. Sto veramente bene! In tutto ciò – si è poi affrettato a concludere – vorrei comunque ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per la mia salute senza nessun motivo! Perché devono girare queste notizie finte che fanno preoccupare le persone […] Chi scrive la notizia ‘Svenuto sul palco’ ci pensa alla reazione di mamma che vive a distanza?”.

Il futuro di Stash dopo Amici di Maria De Filippi

Il peggio comunque è passato: Stash ha smentito il gossip degli ultimi giorni e tutti possono dormire sonni tranquilli. Ora l’unico interrogativo che ci interessa riguarda la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che non ci sembra sicura come quella di Rudy Zerbi, ultimamente al centro dell’attenzione per un epic fail di quelli indimenticabili: il cantante dei The Kolors continuerà ad essere un insegnante oppure lascerà il posto a qualcun altro? Siamo davvero curiosi di scoprirlo, e speriamo che la conferma dell’assenza e della presenza arrivi presto! Noi ovviamente non mancheremo di aggiornarvi!