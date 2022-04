Amici, Stash scrive a Crytical dopo proposta di lavoro: perché ha scelto lui

Stash ha proposto a Crytical di aprire i concerti dei The Kolors, o almeno alcuni di questi. Una proposta arrivata dopo l’eliminazione, anche perché è sempre in quei momenti che arrivano proposte varie agli allievi e mai quando sono ancora in gara. Così tra le lacrime di Crytical è spuntata una luce nei suoi occhi, e alla fine è di quella luce che dovranno vivere tutti e non più dei riflettori di Amici. A Crytical è successo ciò che chi vuole vivere di musica spera di avere: un palco da cui esibirsi davanti a un pubblico. Non sarà un concerto tutto suo, ma è un inizio e per questo Crytical è felicissimo della proposta di Stash.

Maria glielo ha comunicato dopo avergli detto che è stato eliminato nella quarta puntata del Serale 2022. Ha perso il ballottaggio con Nunzio e forse gli è costato caro aver perso il punto anche sul suo terreno. Anna Pettinelli aveva lanciato un guanto di sfida a Luigi sul rap, campo di Crytical, e forse non si aspettava che Luigi sapesse fare pure quello. In realtà nessuno se lo aspettava, invece Luigi ha stupito tutti e ha portato punto e vittoria a casa. In casetta Luigi ha detto di essere riuscito a fare rap grazie alle lezioni di Crytical, tra l’altro: i due sono molto amici. Proprio Stash ha evidenziato dove Crytical ha sbagliato tecnicamente e dove Luigi è stato al contrario preciso, pur non essendo la sua materia il rap.

L’allievo di Zerbi è riuscito a tenere il tempo anche nell’extrabeat, ha spiegato Stash, mentre Crytical era avanti rispetto al timing. Insomma, cose tecniche del rap che però si aspettava facesse meglio chi conosce il rap, e non era di certo Luigi. La Pettinelli ha provato a difendere il suo ormai ex allievo, facendo i complimenti a Luigi ma ammettendo che sperava si facesse un altro discorso su Crytical. Per lei Francesco, questo il nome del giovane, non è mai stato capito ma vale tanto. Ma a Stash piace Crytical: “Ma anche per me, è un ragazzo che vale tanto. Scrive bene”.

Il cantante dei The Kolors ha dimostrato con i fatti di apprezzare tanto il giovane allievo di Amici 21, visto ciò che è successo dopo. Nell’annunciare il nome del secondo eliminato di ieri, Maria ha riportato un messaggio del suo giudice: Stash ha chiesto a Crytical di aprire dei suoi concerti. Lui era incredulo: “Ma stai scherzando? Sarebbe un onore per me, non per lui. Assolutamente sì. Non so come ringraziarlo”. Tutti in casetta erano molto felici per lui e hanno sottolineato che merita tutto questo.

Poco dopo la puntata, Stash ha scritto un messaggio su Crytical su Instagram. Tra le stories ha ripreso il momento in cui Maria gli comunicava dei concerti e ha spiegato perché ha scelto lui: