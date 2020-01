Amici, Stash beneficenza tra Natale e Capodanno: il gesto che commuove

Come ha trascorso Natale e Capodanno Stash? La beneficenza del cantante

Stash dei The Kolors ha fatto una confessione su Instagram che ha sorpreso (in positivo) tutti i suoi follower. Come ha trascorso Natale e Capodanno? Facendo beneficenza tra le strade, donando regali ai più bisognosi. Delle feste diverse per il cantante, che ha deciso di usare i soldi per organizzare cenoni e fare doni per creare invece delle ceste di cibo a coloro che sognano di trascorrere le festività come tutti gli altri. Stash ha voluto lanciare un messaggio di generosità, auspicando che quanta più gente possibile possa seguirlo. Non per forza a Natale o a Capodanno, ma anche in un giorno qualsiasi. Gli atti di generosità sono sempre ben accetti e possono essere fatti tutto l’anno.

L’importante messaggio di Stash dei The Kolors e la confessione sulle sue festività

Se Veronica Peparini ha deciso di scrivere un messaggio contro i pregiudizi e sull’amore che la lega ad Andreas, il frontman dei The Kolors ha pubblicato un bellissimo post: “I social network sono un mezzo e spesso facciamo fatica a considerarli tali. Siamo distratti dall’abbuffare il nostro ego, dai like, dai follower… tutto ciò che ha a che fare più con la vanità che con un possibile messaggio. Quest’anno ho deciso di fare questa cosa usando i soldi che avrei speso per i regalini ai miei cari e vi giuro che è stata una delle cose più forti che io abbia mai provato!”.

L’augurio di Stash di Amici

Stash ha intenzione di coinvolgere quante più persone possibili a imitare il suo nobile gesto: “Pubblicando questo video sto cercando di unire le due cose perché è inutile nasconderci dietro a un dito. Potevo anche non pubblicarlo e provare comunque quelle emozioni. Non facciamo i finti tonti: io non mi sento il paladino di nessuno, però sto cercando di lanciare un messaggio, che spero arrivi a quanta più gente possibile perché se dovesse diventare una moda, di quelle che nutrono il nostro ego qui sui social, beh… magari!”. Complimenti a Stash e speriamo di rivedere le sue stesse buone intenzioni in altri personaggi influenti su Instagram, mettendo così in circolo l’amore verso il prossimo.