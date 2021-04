Amici Specials 6 aprile 2021: Mr. Rain si complimenta con Deddy

Nuovo episodio di Amici Specials su Prime Video: martedì 6 aprile 2021 è andato in onda un nuovo incontro dei ragazzi con un cantante. L’ospite del giorno è stato Mr. Rain, che appena entrato in studio ha subito fatto i complimenti a Deddy per la sua interpretazione di Fiori di Chernobyl. Ha detto che avrebbe voluto cantarla con lui, quindi ha deciso di farlo subito per rompere il ghiaccio. Deddy è stato molto bravo, se l’è cavata molto bene. L’incontro risale a qualche settimana fa, prima dell’inizio del Serale di Amici 2021. Come già successo con Michele Bravi e Rocco Hunt, anche oggi i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare domande al cantante.

Mr. Rain ha chiesto agli allievi come stessero vivendo l’esperienza ad Amici 20, poi sono stati loro a fare domande a lui. Gli hanno chiesto dei suoi inizi e lui non ha mancato di metterli in guardia su ciò che li aspetta fuori. Ha raccontato che ci sono momenti non facile, che bisogna sempre superarsi e che lui, per esempio, è sempre in competizione con sé stesso. Ha tenuto a precisare che bisogna fare molti sacrifici per farcela. Samuele gli ha chiesto se ha avuto dei periodi in cui si ispirava tanto ai suoi idoli, tra cui Eminem, fino a somigliargli troppo. Mr. Rain si è esibito poi con 9.3, che Enula non vedeva l’ora di ascoltare.

Gli hanno chiesto il suo vero nome, Mattia, e come mai invece si fa chiamare Mr. Rain. Una curiosità che a molti sfuggiva, così lui ha spiegato: “Scrivo canzoni solo quando piove. Quando c’è il sole non riesco”. Il suo periodo migliore va da novembre a marzo, poi non riesce a scrivere e produrre cose che gli piacciono abbastanza. Sangiovanni quindi gli ha chiesto cos’è per lui la pioggia, mentre Aka7even – che aveva duettato con Rocco Hunt – ha chiesto se Mattia e Mr. Rain sono due persone diverse. Il cantante ha confermato:

“Ho due persone distinte, una è la parte devota alla musica ed è quella che copre l’altra persona. Forse Mattia è succube di Mr. Rain. La musica mi occupa il 100%, io sacrifico tutto per la musica. Difficile saper dosare il tempo e quello che fai tra queste due persone”

Tommaso era curioso di sapere come è nata Fiori di Chernobyl: Mr. Rain ha raccontato che è nata da un periodo di buio totale. Alessandro invece gli ha chiesto cosa significa per lui essere un artista: il cantante ha risposto che è un potere enorme sui più giovani, lo sente come una responsabilità anche, è un potere da controllare. Come sempre, Giulia ha chiesto qual è il suo cartone animato preferito: Mr. Rain ha risposto Braccio di Ferro. Poi ancora gli hanno chiesto se è scaramantico, se ha dei portafortuna e cosa lo fa arrabbiare più di ogni cosa.

Mr. Rain ha chiesto agli allievi le loro canzoni del cuore e quale invece avrebbero voluto scrivere loro. Poi ha cantato quella che lui avrebbe voluto scrivere: Pianeti di Ultimo, che stima molto. Le domande sono state molte, i ragazzi si sono mostrati molto curiosi verso l’ospite della puntata di Amici su Prime Video di oggi. Dopo l’incontro con Mr. Rain, nell’episodio è andato in onda il riassuntone del daytime in vista della terza puntata del Serale, per cui tutta la settimana scorsa.