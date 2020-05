Amici Speciali, Radio Mediaset declina l’invito: il motivo

Le emittenti di Radio Mediaset non saranno presenti ad Amici Speciali, Elisabetta Soldati spiega il motivo sui social

Amici Speciali è il nuovo format del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che, a causa dell’emergenza Coronavirus, andrà a sostituire quel che era il format pensato in principio, Amici All Stars. Il progetto precedente prevedeva il ritorno dei Big delle scorse edizioni ma, con la nuova formula, i concorrenti che si sfideranno sono cambiati. Nei giorni scorsi sono emersi i nomi dei ballerini e cantanti. Ma non solo. Nella giornata di ieri, direttamente dal profilo ufficiale Instagram dello show, sono emerse alcune anticipazioni circa la partecipazione di tre note emittenti radiofoniche, che vedrà il ritorno di Anna Pettinelli nel ruolo di speaker radiofonica per Rds (l’abbiamo vista all’interno del programma nelle vesti di insegnante di canto durante la 19sima edizione). Inoltre ci saranno Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5. Qualche ora fa, stando a quanto ha riportato DavideMaggio , è emerso che nessuna delle emittenti radiofoniche appartenenti al gruppo Radio Mediaset parteciperà ad Amici Speciali. A far chiarezza ci ha pensato Elisabetta Soldati, responsabile della comunicazione di Maria De Filippi.

Due emittenti hanno rifiutato l’invito dello show: i dettagli

A riportare il caso ci ha pensato DavideMaggio che, qualche ora fa, ha pubblicato la seguente notizia: “La De Filippi ha deciso di ‘ingaggiare’ per questa ‘maratona artistica’ all’insegna della solidarietà RDS, Radio Italia e RTL.102.5, che saranno rappresentate in studio ciascuna da un volto e soprattutto una voce simbolo della radio. Non pervenute le radio del gruppo del Biscione, su tutte R101 e Radio 105; Radio Mediaset, ricordiamo, controlla anche Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Monte Carlo”. In risposta, Elisabetta Soldati ha svelato che non sarebbero stati loro ad aver escluso le emittenti bensì sarebbero le radio stesse ad aver rifiutato di partecipare al talent: “Precisazione: abbiamo invitato le radio con i ranking più alti tra cui Radio Deejay e Radio 105. Sono loro che hanno declinato l’invito”.

Il cast di Amici Speciali

Nel frattempo vi ricordiamo i nomi ufficiali dei cantanti e ballerini che prenderanno parte al nuovo format di Canale 5: Alberto Urso, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Michele Bravi, Random, Stash Fiordispino, Ale Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Javier Rojas, Umberto Gaudino.