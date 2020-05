Clip Amici Speciali, protesta contro Verissimo: Michele Bravi emoziona

Clip Amici Speciali, monta la protesta contro Verissimo: intanto Michele Bravi torna in video ed emoziona

Non sono stati pochi i telespettatori che si sono riversati su Twitter protestando contro Verissimo, durante la puntata andata in onda oggi 9 maggio 2020 con il format ‘Le storie’, in cui vengono trasmesse interviste in replica e contributi inediti registrati. A provocare il malumore, due clip dedicate ad Amici Speciali, programma in rampa di partenza (decollerà il 15 maggio). I mugugni sono serpeggiati poiché diversi utenti hanno ritenuto troppo scarno il tempo messo a disposizione del nuovo show di Maria De Filippi (la trasmissione della Toffanin aveva annunciato nei giorni scorsi che si sarebbe trattato il tema Amici Speciali, senza specificare la modalità).

Michele Bravi (video) ad Amici Speciali dopo il periodo buio

Le due clip mandate in onda da Verissimo, in cui si sono presentati i 12 concorrenti che prenderanno parte allo show, sono durate poco più di tre minuti (6 minuti totali). Secondo diversi fan del programma, troppo poco. Evidentemente si aspettavano che Verissimo dedicasse una fetta più ampia al tema. Pazienza! Intanto, sono stati tanti coloro che si sono emozionati nel rivedere in video Michele Bravi. Ricordiamo che il cantante ha passato un periodo molto delicato dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale in cui è morta una donna: la moto di quest’ultima è entrata in rotta di collisione con l’auto guidata dal cantante. Il fatto ha spinto Bravi a ritirarsi dalle scene per diversi mesi.

Qui il mio cuore si è fatto piccolo piccolo.#AmiciSpeciali pic.twitter.com/WkUaZunCKW — ᴄᴀᴘɪᴛᴀɴᴏ ᴍᴇɴᴏ ᴄᴏɴғɪᴅᴇɴᴛ ???????? (@luciaccese__) May 9, 2020

Amici Speciali, la giuria e il giallo Vanessa Incontrada

Nelle scorse ore, Amici Speciali ha reso noto la giuria del talent. I 4 big scelti sono: Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Nessuna traccia di Vanessa Incontrada su cui si è aperto un giallo. Motivo? L’attrice, prima che venisse svelata la giuria, aveva detto che avrebbe fatto parte del cast. Al momento, però, non è stata annunciata in alcun ruolo: resta da capire se ci sarà comunque uno spazio per lei oppure no. E, laddove si verificasse il secondo caso, ci sarebbe da comprendere che cosa avrebbe fatto naufragare la sua presenza nel programma.