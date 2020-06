Amici Speciali, Irama non voleva partecipare: il motivo e anticipazioni finale

A pochi giorni dalla finale di Amici Speciali, Irama fa una confessione sulla sua partecipazione: “Maria ha faticato per convincermi”

La finale di Amici Speciali si avvicina. Dopo le ultime tre serate andate in onda su Canale 5, il prossimo venerdì assisteremo all’ultima serata del talent show, dove si sfideranno i quattro concorrenti divenuti finalisti venerdì scorso: The Kolors, Alessio Gaudino, Irama e Michele Bravi. In questi giorni tutti gli artisti stanno preparando le esibizioni con le quali si contenderanno il titolo di vincitore. Intervistato da Anna Pettinelli per RDS, Irama ha voluto rilasciare, infatti, qualche anticipazione: “L’anima rock è una cosa che ho dentro da sempre, sto preparando qualche cover. Non tantissime però, voglio portare anche le mie canzoni e me stesso al 100%”. Successivamente, l’artista si è lasciato andare ad un retroscena in merito alla sua presenza ad Amici Speciali.

“Non volevo partecipare, Maria ha faticato per convincermi”

In diretta oggi con la Pettinelli, Filippo ha raccontato che in principio non era del tutto convinto di voler fare parte del cast della trasmissione. La sua presenza sarebbe dovuta proprio a Maria De Filippi: “Quando Maria mi ha invitato ad Amici Speciali un po’ ha dovuto faticare per convincermi a partecipare. Ma non perché io me la tirassi, ma perché era un periodo particolare. Era il periodo della quarantena, era un periodo in cui volevo fare uscire un progetto che poi per ovvi motivi non è potuto uscire. Quindi ci ho messo un attimo per capire cosa fare e come farlo”.

“Non temo nessuno”

Chi sarà il vincitore di Amici Speciali? Per scoprirlo dovremo attendere la prossima puntata che andrà in onda venerdì 5 giugno, dove avremo a che fare con un nuovo regolamento. Interpellato da Anna su chi fosse l’artista che teme di più, Irama ha prontamente risposto: “Non temo nessuno, però ho sempre avuto una grande ammirazione per Stash e i The Kolors, e non l’ho mai nascosta. Trovo che siano una bomba ad orologeria, sono fortissimi. Secondo me loro sono esplosivi, mi diverto molto a confrontarmi con loro”.