Amici Speciali dona altri fondi alla Protezione Civile: la somma totale

Amici Speciali dona altri fondi alla Protezione Civile: il comunicato ufficiale del programma che ringrazia il pubblico

Altro concreto gesto di supporto alla Protezione Civile da parte di Amici Speciali. Lo show ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali social, di aver donato all’ente, oltre ai già annunciati 400 mila euro, una somma aggiuntiva pari a 25 mila euro. La trasmissione ha fatto sapere che la devoluzione del denaro in più è stata possibile grazie alla larga partecipazione del pubblico durante il televoto delle ultime due puntate di ‘Amici 19’ e durante quello dell’edizione ‘Speciali’. Dunque, il totale dei fondi raccolti per dare un aiuto sul versante dell’emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da coronavirus ha raggiunto quota 425mila euro.

Amici Speciali, nella prima edizione trionfa Irama

Amici Speciali, nella sua prima edizione, ha visto trionfare Irama. Il cantante è anche stato protagonista di un toccante monologo relativo alla morte di George Floyd, uomo di colore venuto a mancare a Minneanapolis. Il fatto ha sollevato un’ondata di indignazione pubblica a livello mondiale ed ha riportato il tema del razzismo al centro del dibattito di molti stati, in particolar modo negli Stati Uniti d’America. Tornando ad Amici Speciali, il programma era stato pensato in modo differente rispetto alla sua messa in onda. Doveva essere una competizione sentita a tutti gli effetti tra gli ex allievi del talent. Gli ex allievi ci sono stati ma il clima competitivo molto meno, visto che alla fine Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro hanno preferito togliere pepe alla gara e concentrarsi di più sulla raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile.

Amici Speciali tornerà il prossimo anno?

Resta da capire se Amici Speciali tornerà con una seconda edizione oppure no nella prossima stagione televisiva. Se dovesse verificarsi la prima opzione è probabile che sarà organizzata secondo lo spunto iniziale, vale a dire come una gara competitiva. C’è poi il capito Amici ‘classico’ e Amici Celebrities, altra costola del talent. Come per molte altre trasmissioni in cui sono previsti parecchi contati fisici (ad esempio Ballando con le Stelle di Rai Uno), gli addetti ai lavori e i vertici delle varie reti sono in attesa di avere il via libera per organizzarsi. Coronavirus e norme anti-contagio permettendo.