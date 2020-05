Amici Speciali Andreas, sfogo dopo semifinale e come va con Veronica

Andreas Muller, la soddisfazione per Amici Speciali nonostante la finale mancata

Come tutti sapete, Andreas Muller non è uno dei finalisti di Amici Speciali: questo non significa che non ballerà, perché sarà comunque chiamato a sostenere con alcune performance uno degli artisti arrivato in finale, ma che semplicemente non concorrerà per il la vittoria. Il ballerino è entusiasta dopo la semifinale di Amici Speciali, e non solo per essere riuscito a dare il meglio di sé ma anche perché al suo fianco continua ad esserci Veronica Peparini, conosciuta – come senz’altro saprete – durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi.

Amici Speciali, i ringraziamenti di Andreas ai fan: “Grazie per il bene”

“Grazie a voi – questo il post che Andreas ha scritto di recente sulla sua partecipazione al talent show di Canale 5 -. Per i messaggi. Per vedere sempre più in là di ciò che sembra. Grazie – ha aggiunto – perché anche se pensate che siano solo messaggi, alcune volte hanno un potere su di me di condizionarmi in bene o in male. Grazie per il bene”. E non è neanche l’unico messaggio che Muller ha scritto dopo la semifinale di Amici Speciali; basti pensare ad esempio al seguente post in cui si dice orgoglioso e felice di aver potuto far parte del programma di Maria De Filippi.

News Andreas e Veronica Peparini, la coppia sempre più affiatata

Il rapporto con Veronica Peparini contribuisce senz’altro alla sua serenità, visto che con la coreografa va tutto sempre meglio: negli ultimi video ad esempio si vede Andreas raccontare cos’ha comprato per l’arredamento del loro nido d’amore, cioè una lampada smart con la struttura che raffigura le tre scimmie sagge, un tappeto e dei cuscini per il divano molto carini e le iniziali giganti dei loro nomi. Cosa chiedere di più alla vita?