Amici sorpresa di Maria ad allievi: tornate Sarah e Marisol, i consigli

A partire da sabato 22 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la fase finale del talent show Amici di Maria De Filippi. Oggi, come ogni domenica, è stata trasmessa la puntata del pomeridiano, nello specifico lo speciale Amici – Verso il Serale. Gli allievi che hanno avuto accesso al serale hanno rivissuto tutto il loro percorso, dall’ingresso nella scuola fino ad oggi. Successivamente Maria De Filippi ha voluto fare loro una sorpresa. La conduttrice ha difatti chiamato in studio due ex allieve, precisamente le vincitrici dell’anno scorso nelle categorie canto e ballo, Sarah Toscano e Marisol Castellanos.

Le due ragazze hanno ricordato quando sedute a quei banchi c’erano loro, rivelando come hanno vissuto il serale. Nello specifico hanno spiegato come la cosa più difficile fosse quella di non sapere quali canzoni avrebbero dovuto cantare o quali coreografie ballare. Successivamente le ex allieve hanno risposto ad alcune domande e dispensato consigli preziosi ai cantanti ed i ballerini di questa edizione. Nello specifico Sarah ha invitato i ragazzi a godersela il più possibile e di viversela, in quanto questo arriva alle persone a casa. La cantante ha anche spiegato come avesse sempre paura di uscire, soprattutto perché era stata l’ultima a prendere la maglia.

Marisol ha poi raccontato come nei giorni precedenti al serale abbiano legato maggiormente fra loro, invitando gli allievi a fare lo stesso. Ha anche invitato i ragazzi a non essere invidiosi dei compagni ma di cercare di prendere il meglio da ognuno. Entrambe hanno infine fatto una sorpresa agli allievi, Sarah cantando per loro e Marisol ballando su alcune coreografie.