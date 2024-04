Amici, Sofia eliminata: reazione a caldo e il “tocco magico di Maria”

Sofia Cagnetti è stata eliminata nel corso della sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. La ballerina si è ritrovata al ballottaggio finale con i cantanti Holden e Martina, venendo battuta. Da qui l’obbligo di abbandonare la popolare scuola di Canale Cinque. Un finale che le ha procurato dispiacere, ma anche felicità in quanto l’addio al programma è coinciso con una notizia professionale da festeggiare. ‘Queen Mary’ l’ha informata che per lei c’è pronta una borsa di studio alla prestigiosa Joffrey Ballet School di New York. Un’esperienza che permetterà alla giovane danzatrice di arricchire il suo curriculum, consentendole di avere parecchie possibilità lavorative in futuro.

Tornando all’eliminazione, subito dopo la puntata in onda il 27 aprile, Sofia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a caldo:

“Sono felicissima del fatto che ho avuto l’opportunità di potermela vivere tutta per bene, appieno. Non voglio uscire triste, voglio uscire felice perché comunque sono fiera di tutto quello che ho fatto quest’anno. Di tutta l’esperienza che ho fatto e che ho avuto l’opportunità di fare, che non è scontato. Pensavo fosse molto più facile perché visto da casa è un programma… Una cosa bella, però qua è difficile, è tosta sotto qualsiasi punto di vista”.

Quindi la ballerina ha aggiunto:

“Pensavo di essere anche io molto più pronta ad affrontare delle situazioni invece mi sono resa conto che non era così. Non puoi pretendere di andare dritta dove pensi tu che sia giusto ma in realtà non è giusto. Devi veramente lasciare che questo posto ti guidi al meglio, devi andargli incontro e capire come sfruttare tutto al massimo. Io mi sento cresciuta veramente sotto tutti i punti di vista, anche per come mi esprimo, cioè per come esprimo i miei pensieri o le idee che ho in testa. Su di me ho visto un grande cambiamento, io ho imparato veramente qualcosa. Sono migliorata e per me questa è la cosa essenziale, è una cosa importantissima. Oltre al fatto che ho conosciuto tantissime persone bellissime. Ho fatto il massimo di quello che potevo fare.

Amici, il talent che detta le tendenze e crea posti di lavoro

Anche quest’anno Amici si sta rivelando un programma unico nel panorama della tv italiana. Trattasi dell’unico talent show in grado di dettare tendenze grazie all’ampio seguito di pubblico che lo guarda. Inoltre si sta confermando una vera e propria scuola capace di dare un lavoro agli allievi. Il merito va naturalmente a Maria De Filippi e al suo staff, in grado di organizzare uno show televisivo con i fiocchi e non fine a se stesso. La possibilità data a chi accede ad Amici è enorme.

La trasmissione non dà una visibilità effimera (caratteristica degli altri talent); è finalizzata realmente a immettere i giovani artisti nel mondo del lavoro grazie a borse di studio in realtà prestigiose, a contratti di lavoro da firmare al termine del cammino nel talent e ad agganci con partner che davvero danno fiducia ai ragazzi che transitano nella scuola. Perché Maria riesce a fare ciò a differenza degli altri? Perché ha il tocco magico di coloro che hanno un’intelligenza sopra la media. In concreto, ha dimostrato negli anni di avere un progetto solido e credibile in cui si va davvero alla scoperta di talenti che potenzialmente possono destreggiarsi nel ‘mercato artistico’.

La conduttrice pavese non è solo in cerca del colpo a effetto televisivo che dura una puntata o poco più. ‘Queen Mary’ ha veramente a cuore che gli allievi possano un giorno vivere della loro passione. Da qui un lavoro certosino sotterraneo di partnership e contatti con quotate realtà musicali e del mondo della danza. Chi mira a creare posti di lavoro, dovrebbe andare a lezione da Maria De Filippi per imparare un metodo e per comprendere in che modo si possono organizzare percorsi a 360 gradi per favorire i giovani.