Amici, Sofia amareggiata per l’eliminazione, ma pronta per gli Usa?

Sofia Cagnetti, da poco eliminata dal serale di Amici, è stata ospite a Verissimo ed ha parlato dell’esperienza che ha vissuto in casetta e durante questi mesi.

La ragazza ha rivelato di essere abbastanza triste per l’eliminazione che non l’ha portata ad arrivare in finale. Lo desiderava molto. Però al tempo stesso non è delusa perché sa di aver dato il massimo.

“Mi dispiace di essere uscita, sarei voluta andare più avanti, ma non sono delusa perché so di aver dato il massimo“

Lei ha sempre sognato di entrare in quella scuola. Ha raccontato, infatti, che quando era molto piccola, giocava a casa ballando e immaginando di essere lì con Maria De Filippi, i professori e i giudici. Ora aver realizzato quel sogno non le sembra reale. Soprattutto aver compiuto 18 anni proprio in casetta.

“L’emozione più bella è stata la prima esibizione al serale, ero molto agitata, ma felice e non vedevo l’ora. Non mi ricordavo nulla di quello che avevo fatto, è stato molto forte“.

Durante il percorso la ballerina ha vinto una borsa di studio per studiare negli Usa ma ha rivelato che non è molto certa di partire. Forse a causa della giovane età, non si sente pronta ad affrontare un’esperienza del genere, così lontano da casa. Ha spiegato che sta ancora valutando.

Il rapporto con Lucia

Con l’occasione Silvia le ha chiesto del suo rapporto d’amicizia con Lucia Ferrari. Anche lei, quando era stata a Verissimo, aveva dichiarato parole molto belle nei confronti di Sofia. Aveva anche confessato che avrebbe fatto il tifo per lei. Ma purtroppo è stata eliminata. La ballerina condivide il suo pensiero, si sentono come sorelle.