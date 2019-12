Amici, Skioffi salvo per miracolo: colpo di scena prima dell’eliminazione

Amici 19: Federico e Nyv i migliori, gli altri sono a rischio eliminazione

Dopo tre settimane di scuola, la commissione dei professori ha decretato i cinque migliori allievi della classe di Amici di quest’anno. Stiamo parlando di Federico, Nyv, Gaia, Javier e Jacopo. Nella puntata di oggi, a sorpresa, è arrivata la maglia rossa anche per altri due allievi: Talisa e Skioffi. La ballerina ha preso con la giusta grinta la decisione dei professori, proponendo anche una sfida in hip hop a Federico che ha concesso a Timor la possibilità di parlare con i due ragazzi e di motivarli a dare sempre il meglio di sé. Doccia fredda per Skioffi: il cantante non si aspettava questa comunicazione e l’ha presa un po’ male. Almeno all’inizio. La paura di uscire è sempre dietro l’angolo, come quella di non dimostrare fino in fondo quanto si vale. Dal canto loro i cinque migliori non possono star tranquilli: il loro posto è ambìto e i compagni di classe faranno di tutto per appropriarsene.

Skioffi si salva per miracolo: la decisione della classe

Dopo aver comunicato a Skioffi e Talisa di essere anche a rischio eliminazione, Maria de Filippo ha riunito tutti i ragazzi in sala relax per capirne gli umori. Se Giorgia ha reagito abbastanza bene, Skioffi è sembrato quello più scosso dalla notizia. Maria ha poi detto ai ragazzi che avevano la possibilità di salvare un compagno scrivendo, in anonimo, il suo nome. L’allievo più votato avrebbe così riconquistato la maglia nera. La votazione è stata un testa a testa tra Giorgia e Skioffi e alla fine a salvarsi è stato il cantante, nonostante il giudizio dei professori. Gran sollievo quindi per Skioffi che adesso potrà tornare a preparare le esibizioni con più calma per poter dare il meglio di sé. Iniezione di fiducia anche per Giorgia: il fatto che molti della classe la reputino così forte la spronerà a fare meglio.

Nyv e Federico a Tu sì que vales

Nyv e Federico sono i migliori nelle loro discipline: canto e ballo. E come premio potranno esibirsi in diretta in una puntata di Tu sì que vales. L’emozione per i ragazzi è stata grandissima durante le prove, tanto che Nyv ha dichiarato: “Sono prove che ti segnano e non dimentichi”. Di sicuro è la prima volta per questi ragazzi ed è importante per loro stimolarsi con ambienti così. Per scoprire come andrà, non perdete le nuove puntate di Amici.