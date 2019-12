Amici, Skioffi amareggiato e interviene Maria: “Non farlo più”

Amici 19, Skioffi dopo la puntata vive un momento di sconforto: i giudizi dei professori lo hanno toccato parecchio

Ad Amici 19 non è stata una puntata facile per Skioffi quella di sabato scorso. La prova assegnata dagli insegnanti alle due squadre non è stata realizzata al meglio dalla squadra di Gaia, di cui fa parte anche Skioffi. Già nel daytime settimanale avevamo visto la squadra di Nyv più decisa su cosa fare, infatti hanno ricevuto elogi e complimenti dai professori, mentre la squadra di Gaia era in totale confusione. E infatti il risultato ha confermato lo stato in cui la squadra ha pensato e preparato l’esibizione. Più che l’esibizione in sé per sé è stata la reazione dei cantanti davanti alla commissione ad aver fatto discutere. Martina e Jacopo sono rimasti in silenzio, mentre Skioffi ha provato a dare una motivazione, ma sbagliando. Il cantante infatti ha detto che hanno avuto poco tempo per preparare il terzetto, ma questo ha peggiorato la loro posizione perché era una giustificazione non consona alla loro posizione di musicisti e artisti.

Skioffi amareggiato dopo la puntata di Amici, Maria De Filippi interviene

Dopo la puntata, Skioffi si è abbandonato a un momento di sconforto e di sicuro di riflessione. Come abbiamo visto nel daytime di Amici di oggi, Skioffi era seduto a terra nello spogliatoio dei ragazzi ed è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice ha chiesto a Skioffi il motivo di questo suo sconforto e del suo essere amareggiato dopo la puntata, immaginando già fosse per l’esibizione. Skioffi ha spiegato che hanno fatto quelle scelte seguendo il cuore, ma Maria lo ha invitato a ragionare principalmente sul non essere riuscito a spiegare, come stava facendo in quel momento, le sue scelte. Maria ha sottolineato più volte che il cantante ha tutte le carte in regola per parlare di musica, per questo si è stupita della sua mancata reazione.

Amici, Skioffi a Maria: “Non sapevo che dire, ero in tensione”

Skioffi ha spiegato: “Non sapevo che dire, quello che ho detto manco era la verità. Io penso che la musica è musica e resta tale. Al di là di chi le scrive. Non ho risposto così perché mi c..o sotto, sto in tensione. Cosa devo dire, mi sento dire che abbiamo sbagliato… Che devo di”. La De Filippi ha replicato dicendogli: “Tu hai gli strumenti, sai parlare di musica. Hai fatto la figura dello sc..o”. Skioffi ad Amici ha allora chiesto a Maria come potrebbe rimediare, e lei è stata decisa: “E mo non lo fai più”.