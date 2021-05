Amici Serena Marchese a Verissimo, bullismo e anoressia: “Non reggevo”

Eliminata ad un passo dalla finale di Amici 20, Serena Marchese a Verissimo ha raccontato la sua avventura nella Scuola più logenva del piccolo schermo. La ballerina si è detta soddisfatta del percorso fatto anche se ha avuto dei momenti bui. Nel talent di Maria De Filippi aveva raccontato che in passato ha sofferto per via del bullismo nei suoi confronti che l’hanno portata a un dimagrimento eccessivo fino all’anoressia: “Mi dicevano che ero obesa”. Nel 2013, quando aveva tredici anni, si è trasferita a Roma con la madre per seguire le lezioni di danza al Teatro dell’Opera. Non ha mai avuto un carattere forte per potersi difendere e, così, ci sono state alcune persone che le dicevano che fosse obesa e con le gambe grosse. In seguito ha iniziato a rifiutare il cibo e lì sono iniziati problemi seri:

“Ho iniziato a digiunare, a mangiare senza zucchero e senza sale. Me lo sono portata dietro per sette anni. Grazie ad Amici ho iniziato ad acquisire sicurezza in me stessa”

Ha lasciato il teatro anche perché psicologicamente non reggeva. Non riusciva nemmeno a guardarmi allo specchio. Da Alessandra Celentano non ha mai ricevuto sempre e soli plausi. Il suo supporto è stato fondamentale tutto il Serale di Amici 20 e ha voluto rassicurare tutti che anche lei è stata sgridata. Ha ricevuto delle batoste, ma che sono state importanti e fondamentali per farla uscire fuori.

Una volta fuori dalla scuola di Amici 20, Serena Marchese ha potuto riabbracciare il fidanzato Alessio Bagliere. Il ragazzo, 21enne, è originario di Siracusa. Attualmente frequenta l’istituto alberghiero. La loro storia d’amore dura da tre anni circa e i primi scatti insieme sono stati pubblicati su Instagram durante l’estate del 2018. Anche se ad Amici non poteva avere il telefono, ha confessato Serena a Verissimo, ogni giorno Alessio le mandava un messaggio per raccontarle quello che faceva durante le giornate senza la sua presenza.

Dopo essere stata eliminata, la Marchese ha ricevuto la proposta di lavoro di Valerio Longo, vicedirettore de Il Balletto di Roma. Una proposta inaspettata per lei e non avrebbe desiderato niente di meglio. Un contratto di lavoro così importante che, molto probabilmente, la farà crescere tanto a livello professionale. Una bella esperienza che arricchirà anche la sua vita.