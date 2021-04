Amici, Serena e la Celentano si sono viste più volte prima del talent: le foto

Serena Marchese e Alessandra Celentano, prima che la ragazza partecipasse ad Amici di Maria De Filippi, si sono incrociate più volte. La danzatrice 20enne, che è una delle pupille della temuta prof del talent show di Canale Cinque, si sono infatti conosciute anni orsono, incontrandosi poi in svariate occasioni, come si deduce dal profilo social della giovane ballerina, la quale è tenuta assai in considerazione dalla coreografa che vede in lei un talento pronto per fare carriera nel difficile e ostico mondo della danza.

Non è un mistero che la Celentano straveda per Serena. Il fatto è sotto gli occhi di tutti i telespettatori del programma ideato da Maria De Filippi. Curiosità vuole che la Marchese e Alessandra hanno dei trascorsi di vecchia data. In uno scatto si nota una Serena bimba, intenta nel cimentarsi alla sbarra; innanzi a lei si può osservare proprio la coreografa di Amici, che le dà delle dritte per migliorare la postura. Evidentemente, già all’epoca, la Celentano aveva scorto qualcosa di speciale nell’allieva.

Sempre spulciando il profilo Instagram della ragazza, è emersa un’altra foto che riconduce alla Prof ‘tutta d’un pezzo’ della trasmissione Mediaset. Lo scatto, rispetto a quello sopracitato in cui Serena era una bimba, è evidentemente più recente – infatti è datato febbraio 2017 – e immortala la Marchese felice e orgogliosa dopo aver ottenuto una borsa di studio. E chi gliela assegnò? La Celentano, nell’ambito di un concorso di danza in Sicilia, a San Cataldo. A dir la verità in quella manifestazione Serena ne ottenne due di borse di studio. ‘Albenga in danza’, quella appunto datale da Alessandra, e ‘Danza d’amare’, assegnatale da Adriano Bettinelli.

Alla fine di quel concorso, in cui la Marchese si classificò al primo posto nella categoria ‘Moderno Junior’ e quindi vinse il premio ‘Miglior talento moderno’, non mancò nemmeno il selfie con l’intransigente coreografa che adesso ha ritrovato ad Amici. A quanto pare cambiano le date, il tempo passa, ma la stima e l’affetto reciproco rimangono intatti tra Alessandra e Serena.