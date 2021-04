Amici Serale, scontri Celentano-Cuccarini. Costanzo: “Tifo per Lorella”

Nella rubrica su Chi, dal titolo “Parliamone con…” Maurizio Costanzo ogni settimana dice la sua su temi di attualità, rispondendo alle domande. Tra le altre cose, ha parlato anche della di Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini ad Amici 20, ovvero la maestra cattiva e quella buona. I loro scontri e le diverse vedute sugli attuali allievi del Serale di Amici 20 sono divergenti, ma sono già un cult, commentati sui social, con follower che prendono le parti di una o dell’altra con un certo fervore. In particolare, il conduttore del Maurizio Costanzo Show ha dichiarato che le due insegnanti sono diverse, hanno interessi diversi e una storia artistica diversa:

“È normale che possano non andare d’accordo. Non mi piace dire se sto da una parta o dall’altra, in questo caso, ma se proprio mi obbligate tifo per Lorella, non vi dirò perché, però”

Da sempre i giudizi che muove Alessandra Celentano offendono, spesso feriscono e quasi sempre compliscono. La coreografa in tutti questi anni ha creato il suo personaggio proprio su questo e Maria De Filippi, a volte, si diverte a scherzarci sopra. Ma alla fine dei conti non è cattiva, bensì un modo di dire come secondo lei stanno le cose anche se in maniera dura. Su Rosa Di Grazia, per esempio, ha dichiarato che è inadatta alla danza. Proprio su Rosa, Lorella Cuccarini ha rotto il silenzio. La conduttrice ha parlato su Instagram dichiarando che ha ricevuto molte domande riguardo la ballerina eliminata dal Serale di Amici, durante la terza puntata, si sono sentite dopo e crede che rimanga la bellissima esperienza fatta all’interno del talent.

Su Tommaso Stanzani, invece, l’ex padrona di casa de La Vita in Diretta è tornata sull’argomento, spiegando che se fosse stata un giudice non l’avrebbe eliminato. Il Serale di Amici di Maria De Filippi è un programma pensato per essere una sfida, una competizione a squadre e ad eliminazione. Dovremmo essere tutti consapevoli di questo meccanismo perché alla fine vincerà solo uno il talent. Lorella Cuccarini non ha condiviso l’aggressività sul web ricordando che tutti nella trasmissione verranno eliminate tranne chi alzerà la coppa della ventesima edizione e che, meritatamente, conquisterà la vittoria.

Sabato 10 aprile 2021 andrà in onda la quarta puntata del Serale. L’appuntamento sarà registrato venerdì 9 aprile e scopriremo chi saranno i nuovi eliminati. La finale, ormai, è alle porte.