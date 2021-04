Amici Serale, Rosa Di Grazia eliminata rompe il silenzio: “Me l’aspettavo”

Una sfida tragica per Rosa Di Grazia e Deddy: i due sono finiti al ballottaggio e la ragazza è stata eliminata dal Serale di Amici 20. L’annuncio è arrivato direttamente in casetta e non in studio come di consueto dato da Maria De Filippi. Rosa e Deddy avevano chiesto di passare un po’ di tempo insieme prima che uno dei due lasciasse definitivamente la Scuola. In casetta di sono abbracciati e scambiati tenerezze, poi la padrona di casa in collegamento con loro ha dato l’annuncio ufficiale. Il cantante è scoppiato a piangere, così come Rosa che non è riuscita a trattenere le lacrime e tutta la sua amarezza.

Tra i due è nato l’amore, ma nonostante l’eliminazione si sono mostrati sicuri dei loro sentimenti ammettendo di amarsi tanto. Fino allo scorso dicembre Rosa era legata a un altro ragazzo fuori la Scuola di Maria, ma la sintonia con Dennis Rizzi sarebbe stata determinante e l’avrebbe spinta a chiudere la sua precedente relazione con Filippo.

In una intervista pubblicata sul sito Witty, Rosa si è sfogata dopo l’eliminazione alla terza puntata del Serale di Amici, dicendo che se l’aspettava, ma quello che le ha fatto rabbia è stato lo scontro finale con il suo fidanzato che è la persona più importante che ha avuto lì dentro:

“È stato un percorso di alti e bassi, sono stata quella messa più in discussione, ma ne ho sempre fatto qualcosa di costruttivo per cercare di crescere”

Amici ha rappresentato un momento bellissimo per la ballerina, nonostante tutti i bassi che ci sono stati, tutte le critiche e tutti i giudizi: “Non si può piacere a tutti”

Tommaso Stanzani eliminato da Amici 20: Maria lo arruola tra i professionisti?

Oltre a Rosa, anche Tommaso Stanzani è stato eliminato. I ballerini professionisti di Amici hanno salutato l’allievo della Scuola con un bellissimo messaggio: da Giulia Pauselli a Marcello Sacchetta fino a Virginia Tomarchio. È stato davvero spiazzante vederlo andare via dal programma della De Filippi.

Il ballerino ha perso contro Alessandro ed Enula. Ha ringraziato tutti per l’opportunità ricevuta lasciando in lacrime compagni e professori. Prima che lasciasse lo studio è arrivata a sorpresa Arisa che l’ha invitato a far parte del videoclip di una delle sue canzoni.

La giuria si è alzata in piedi per applaudirlo. Molto probabilmente entrerà a far parte della squadra dei professionisti di Amici dal prossimo anno.