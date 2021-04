Amici Serale, Raffaele eliminato. Martina Miliddi: “Love, uscito a testa alta”

È stato eliminato Raffaele Renda da Amici 20 nella sesta puntata del Serale andata in onda sabato 24 aprile 2021. Il cantante è stato battuto da Deddy che ha superato il ballottaggio finale. La squadra di Lorella Cuccarini e Arisa subisce l’ennesima perdita, finendo in minoranza con soltanto Tancredi e Alessandro. Al termine della puntata, Maria De Filippi ha comunicato il verdetto della giuria e si è complimentata per la sua educazione. Ad Amici 20 Raffaele Renda ha portato i suoi inediti, già sulla bocca di tutti: Il Sole alle Finestre, 7 Vite, Focu Meu, Tasto Reset e Senza Love. Il giovane ha salutato la Scuola più longeva del piccolo schermo rivolgendo un sentito grazie ad Arisa che stima e che gli ha dato tantissimo, sperando di collaborare con lei in futuro. Dopo l’eliminazione, Martina Miliddi ha scritto a Raffaele tramite social:

“Sei stato bravo, love, sei uscito a testa alta”

Il cantante fu il motivo per cui la Miliddi, uscita la scorsa settimana, lasciò Aka7even prima di tornare assieme e poi rompere una volta per tutte. Nonostante il rifiuto di Renda, pare che tra i due siano rimasto un bel rapporto. Un rapporto che sembra continuare nonostante il fatto che la storia d’amore non sia mai nata. Dopo aver chiuso per sempre con Aka7even, spiegandogli che aveva in testa Raffa, Martina aveva scatenato una reazione disperata e davvero esagerata del cantante che le aveva chiesto di interrompere ogni contatto con lui.

Martina Miliddi rompe il silenzio su Raffaele Renda e Aka7even

Intervistata a Verissimo di Silvia Toffanin, la Miliddi ha parlato della sua passione per la danza e del rapporto con Aka7even e Raffaele. Sulla questione non sono mancati pettegolezzi, ma oggi l’ex ballerina della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa si dice innamorata solo di se stessa e di non pentirsi di nulla. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda in questione.

La ballerina, più contestata tra i concorrenti dell’attuale ventesima edizione, può contare sulla danza che deriva da un dolore più profondo come quello della scomparsa prematura del padre in seguito a un brutto incidente. Il loro è stato un legame intenso che si è spezzato troppo presto e che non ha nulla a che vedere con quello che la separa da sua madre e da cui si sente particolarmente distante.