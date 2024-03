Amici Serale, colpaccio: arriva un noto ex allievo dello scorso anno

Manca poco all’inizio della attesissima fase Serale di Amici di Maria De Filippi. La regina di Mediaset, chiusa l’ennesima brillante stagione di C’è posta per te lo scorso sabato (tanto per cambiare il people show ha fatto incetta di ascolti sbaragliando la concorrenza), è pronta a far decollare in prime time su Canale Cinque la fase finale del talent show a partire dal 23 marzo. Nelle scorse ore è stata rivelata una notizia che senza dubbio allieterà il pubblico affezionato al programma: tra i professionisti arruolati dalla trasmissione c’è un ragazzo che è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione. Chi chi si tratta? Del ballerino Alessio Cavaliere.

Un’immagine di Alessio Cavaliere, Maria De Filippi e Gianmarco Petrelli

A rendere nota la notizia è stato il padre del giovane danzatore di hip-hop che su Instagram, tramite una Story, ha fatto sapere che il suo figliuolo è stato ingaggiato nel corpo dei professionisti. “Da allievo di Amici 22/23 a ballerino professionista di Amici 23/24. Fieri di te e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura“, ha scritto il genitore, palesando pubblicamente tutto il suo orgoglio nei confronti dell’importante traguardo raggiunto da Alessio, il quale accompagnerà le coreografie del direttore artistico Stephane Jarny.

Alessio Cavaliere a secco di borse di studio, ma Maria non si dimentica di lui

Cavaliere ha fatto un ottimo percorso ad Amici come alunno lungo la stagione 2022/2023. Il suo cammino si è però interrotto nel corso della quarta puntata del Serale, quando è finito al ballottaggio con Mattia Zenzola (quest’ultimo ha poi vinto l’edizione del talent show) ed è stato sconfitto, trovandosi costretto ad abbandonare il programma (faceva parte del team di Raimondo Todaro).

Il ballerino fu eliminato senza ottenere alcuna borsa di studio a differenza di altri suoi compagni di avventura quali Mega Ria, Gianmarco Petrelli e Samuele Segreto. Ma si sa che Maria De Filippi cerca sempre di non lasciare i propri allievi in balia di se stessi, impegnandosi in prima persona a trovargli sbocchi professionali in grado di lanciare le loro carriere. Così ecco che ha scelto di arruolare il giovane nel corpo di ballo professionista per il Serale 2024. Alessio andrà quindi ad aggiungersi a Francesca Tocca, Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Elena D’Amario e tanti altri.